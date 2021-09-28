Известная модель плюс-сайз, откачавшая жир с живота и боков, похвасталась вау-эффектом после операции

Ксения Усолкина после операции призналась, что плакала от счастья. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в "Инстаграме"

Ксения Усолкина, известная ростовская модель, построила блестящую карьеру благодаря тому, от чего многие девушки пытаются избавиться. Лишние килограммы стали залогом ее успеха.

В модельный бизнес женщина пришла при весе больше ста килограммов из обычного офиса, в котором трудилась за копейки. Сейчас 36-летняя ростовчанка весит все также. Но вот вместо тесного кабинета - подиумы. Ростовчанка стала востребованной моделью, а еще основала собственную модельную школу. И вот – как гром среди ясного неба – Ксения заявила, что легла под нож хирурга ради фигуры «песочные часы».

ТРИ ГОДА РЕШАЛАСЬ НА ОПЕРАЦИЮ

- Года три я хотела сделать эту операцию, и столько же времени мама не благословляла. Но недавно попала на консультацию к чудесному хирургу. И поняла, что именно этому специалисту готова доверить себя. И в этот раз мама не стала меня отговаривать, - делится Ксения.

Операция прошла успешно. Женщине убрали лишний жир, а еще отрезали растянутую кожу на боках и животе. При этом, по словам Ксении, хирург даже удалил растяжки, образовавшиеся на теле после родов, а также изменили пупок. Правда, на память об операции внизу живота остался горизонтальный шов.

И реабилитацию после хирургического вмешательства, говорит Ксения, простой не назовешь. Модели пришлось носить специально белье, а также не забывать о массажах.

За два года почти все мечты модели сбылись. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в "Инстаграме"

«Я ТЕПЕРЬ ВЕРЮ В ЧУДЕСА »

И вот, спустя почти месяц с момента операции, Ксения показала своим подписчикам какой эффект был достигнут.

Модель выложила в сеть свой снимок в черном боди. Несмотря на то, что худышкой Ксению по-прежнему назвать нельзя, но фигура модели стала, действительно, как песочные часы.

- Я плакала от счастья увидев отражение в зеркале, а когда-то я даже мечтать боялась о красивом теле. Думала, что это дорого, что это - несбыточная мечта, - прокомментировала снимок Ксения.

Также модель призналась, что за два последних года сбылось ее девять желаний из 10-ти.

- Я теперь верю в чудеса. Два самых несбыточных желания на тот момент – сбылись. И это были покупка квартиры и операция на животе. Я проработала массу убеждений, я изменила свое отношение к миру. И как же стало легко жить, - написала модель в своем микроблоге.

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