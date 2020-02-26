Стокилограммовая модель из Ростова разбила парню машину за оскорбление
26-летняя модель plus size из Ростова-на-Дону Яна Седокова, ставшая участницей реалити-шоу «Модель XL», рассказала о своем прошлом. Из-за нестандартной красоты девушке пришлось пережить множество трудностей, которые сделали ее сильнее и стрессоустойчивее.
Так, в школе Яну дразнили за лишний вес. Задиры обзывали ее шпикачкой и обижали. Ростовчанка же по поводу лишнего веса не комплексовала. Она считала себя идеалом русской красоты.
- Яна умеет постоять за себя: несколько лет назад разбила машину парню, который назвал ее «жирной», - рассказали представители телеканала «Ю».
На телепроект ростовчанка пришла из-за того, что, как и все принцессы, мечтала стать моделью. С детва Яна любила шоу о моде, красоте и преображении. А когда узнала о кастинге, то сразу отправила заявку.
Сейчас параметры ростовчанки Яны Седоковой далеки от классических модельных. Вес девушки - 98 килограмм. Объем груди - 122 сантиметра, талии - 89 сантиметров и бедер -122 сантиметра. На фоне своих конкуренток из других городов России дончанка выглядит достойно.
Телепроект «Модель XL» с участием Яны Седоковой выходит еженедельно на телеканале «Ю» по субботам в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU