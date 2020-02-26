2020-02-26T18:16:25+03:00
Общество

Стокилограммовая модель из Ростова разбила парню машину за оскорбление

Девушка считает себя идеальной русской красавицей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Яна Седокова борется за победу в шоу «Модель XL». Фото: Instagram Яна СедоковаЯна Седокова борется за победу в шоу «Модель XL». Фото: Instagram Яна Седокова
Изменить размер текста:

26-летняя модель plus size из Ростова-на-Дону Яна Седокова, ставшая участницей реалити-шоу «Модель XL», рассказала о своем прошлом. Из-за нестандартной красоты девушке пришлось пережить множество трудностей, которые сделали ее сильнее и стрессоустойчивее.

yana_sedokovayana_sedokova
Яна часто снимается в фотосессиях
1882 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Так, в школе Яну дразнили за лишний вес. Задиры обзывали ее шпикачкой и обижали. Ростовчанка же по поводу лишнего веса не комплексовала. Она считала себя идеалом русской красоты.

- Яна умеет постоять за себя: несколько лет назад разбила машину парню, который назвал ее «жирной», - рассказали представители телеканала «Ю».

yana_sedokovayana_sedokova
Ростовчанка обожает делать селфи
1079 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На телепроект ростовчанка пришла из-за того, что, как и все принцессы, мечтала стать моделью. С детва Яна любила шоу о моде, красоте и преображении. А когда узнала о кастинге, то сразу отправила заявку.

Сейчас параметры ростовчанки Яны Седоковой далеки от классических модельных. Вес девушки - 98 килограмм. Объем груди - 122 сантиметра, талии - 89 сантиметров и бедер -122 сантиметра. На фоне своих конкуренток из других городов России дончанка выглядит достойно.

Телепроект «Модель XL» с участием Яны Седоковой выходит еженедельно на телеканале «Ю» по субботам в 18:00.

yana_sedokovayana_sedokova
Девушка считает себя русской красавицей
1448 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стокилограммовая красотка с королевским бюстом из Ростова стала участницей телешоу нестандартных моделей

Баннеры с фотографиями сексуальной девушки появились на улицах города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»
Кормление бездомных обойдется донской казне более чем в два с миллиона рублей
В Ростове ограничат движение на время футбольных матчей
Стокилограммовая модель из Ростова разбила парню машину за оскорбление
Минприроды озвучило причину массовой гибели рыбы в реке Дон
«Выход есть!»: Жителям ЗЖМ Ростова предложили пересесть на электрички во время ремонта моста Малиновского
Жена Басты рассказала о прибавлении в семействе
Предприниматели Центрального рынка Ростова-на-Дону сбрасывали пищевые отходы в контейнеры жителей
В ростовских автобусах установят камеры фиксации нарушений ПДД
В Ростовской области 18 офисов ВТБ работают по безбумажной технологии
В Ростовской области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Ростовчанин пытался передать другу в колонию сигареты с наркотиками
В центре Ростова-на-Дону на Масленицу ограничат движение транспорта
Подарок к юбилею Победы: судебные приставы забрали из квартиры ростовского ветерана два телевизора
Автомобилист сбил школьницу в Ростовской области
«Хакатон Spring DSTU 2020»: Школьников и студентов юга России приглашают присоединиться к команде
Следственный комитет проверит полицейского из Ростовской области, который ранил девочку из травмата
Новый корпус ЦГБ ростовским властям обойдется в 3-4 миллиарда рублей
В Ростове обнаружили дом настоящей Золушки
В Ростове задержали наркодилера с крупной партией героина
Труп жительницы Красноярска обнаружили на трассе в Ростовской области
Пожилую женщину с рубцами на шее разыскивают в Ростовской области
В Ростове ураганный ветер повалил деревья