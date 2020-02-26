Стокилограммовая модель из Ростова разбила парню машину за оскорбление

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:16:25+03:00

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26-летняя модель plus size из Ростова-на-Дону Яна Седокова, ставшая участницей реалити-шоу «Модель XL», рассказала о своем прошлом. Из-за нестандартной красоты девушке пришлось пережить множество трудностей, которые сделали ее сильнее и стрессоустойчивее.

yana_sedokova Яна часто снимается в фотосессиях

Так, в школе Яну дразнили за лишний вес. Задиры обзывали ее шпикачкой и обижали. Ростовчанка же по поводу лишнего веса не комплексовала. Она считала себя идеалом русской красоты.

- Яна умеет постоять за себя: несколько лет назад разбила машину парню, который назвал ее «жирной», - рассказали представители телеканала «Ю».

yana_sedokova Ростовчанка обожает делать селфи

На телепроект ростовчанка пришла из-за того, что, как и все принцессы, мечтала стать моделью. С детва Яна любила шоу о моде, красоте и преображении. А когда узнала о кастинге, то сразу отправила заявку.

Сейчас параметры ростовчанки Яны Седоковой далеки от классических модельных. Вес девушки - 98 килограмм. Объем груди - 122 сантиметра, талии - 89 сантиметров и бедер -122 сантиметра. На фоне своих конкуренток из других городов России дончанка выглядит достойно.

Телепроект «Модель XL» с участием Яны Седоковой выходит еженедельно на телеканале «Ю» по субботам в 18:00.

yana_sedokova Девушка считает себя русской красавицей

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ИСТОЧНИК KP.RU