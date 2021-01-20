Пропагандировавшая бодипозитив 102-килограммовая модель решила худеть

Ксения Усолкина уверена - красота начинается с любви к себе. Фото предоставлено героиней публикации

Известная модель Plus Size из Ростова-на-Дону — в копилке которой множество побед в конкурсах красоты - Ксения Усолкина никогда не стеснялась своих пышных форм. 102-килограммовая барышня не считает, что должна краснеть из-за цифр на весах.

Более того, ростовчанка уверена: красота начинается с любви к себе. И эту мысль вместе с бодипозитивом активно пропагандирует. Поэтому известие о том, что 36-летняя модель собирается худеть, стало для ее поклонников громом среди ясного неба.

Ксения придерживается правильного питания и не забывает про спорт. Фото предоставлено героиней публикации

ВПЕРЕДИ - ЕВРОПА

Красавица рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов», что на диету села из-за того, что поправилась за время праздников.

- Наела пять или шесть килограммов, поэтому худею. Я просто придерживаюсь веса, за рамки которого стараюсь не выходить. А для меня это мои 102 килограмма, - признается обладательница роскошных форм. - Но я по-прежнему за бодипозитив: за здоровый бодипозитив! Всегда говорю: «Худейть надо тогда, когда лишние килограммы вредят здоровью».

Но, как оказалось, есть и еще одна причина, из-за которой женщина села на диету.

- У меня - модельный контракт с Европой, - призналась собеседница. - Весной планирую тур по Франции и Германии, в котором буду обучать девушек моделингу, ну и сама, конечно, планирую сниматься. Поэтому мне требуется похудеть до определенного размерного ряда.

Весной Ксения Усолкина планирует участвовать в европейском проекте. Фото: официальная страница модели в "Инстаграм"

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ - ЛЮБИТЕ!

По словам Ксении Усолкиной, у нее три кита в похудении. Первый - правильное питание, разработанное тренером. Второй – спорт с личным инструктором, а третий – массаж.

При этом Ксения отмечает, что не сидит голодной, питаясь лишь листьями салата. Но, чтобы достичь идеала, женщина исключила из рациона сладкое и мучное, а из фруктов позволяет себе только ананасы и апельсины — и то, в первой половине дня. А вот овощи, рыба и мясо присутствуют в рационе пышной модели в течение всего дня.

- Все ем маленькими порциями, но пять-шесть раз в день, - продолжает Ксения. – И в спортзал хожу трижды в неделю. Так что никакого волшебства.

А еще роскошная блондинка признается, что самый главный секрет не только успешного похудения, но и женской красоты в целом — это любовь к себе.

- Нужно любить себя и принимать себя! И только после этого начнешь понимать – что тебе на самом деле нужно: худеть или, наоборот, набирать вес, - подытожила Ксения.

К слову, за две недели в таком ритме модель похудела на три с половиной килограмма.

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