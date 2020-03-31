2020-03-31T18:25:14+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: 102-килограммовая модель шьет маски со стразами во время самоизоляции

Ксения Усолкина уверена, что это может стать не только защитой, но и красивым аксессуаром во время эпидемии коронавируса и нерабочей недели в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Ксения Усолкина уверена, что такая маска может стать не только защитой, но и красивым аксессуаромКсения Усолкина уверена, что такая маска может стать не только защитой, но и красивым аксессуаромФото: Личный архив героя публикации
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: 102-килограммовая модель во время самоизоляции шьет маски со стразами. Об этом красотка pluse size рассказала своим подписчикам.

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Хочется купаться в свете твоих глаз и одновременно нежиться на теплых песках твоих сладких поцелуев.
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- Сейчас дефицит медицинских масок, их практически нигде нет, - говорит Ксения Усолкина. - Я приехала к маме в дни карантина. Она у меня шьет. Сначала просто предложила: давай сошьем мне красивую маску, я же должна красоткой ходить. Сказано - сделано. В итоге, сшили, украсили стразами и кружевом. Опубликовала look в соцсети. Модный образ в в условиях пандемии увидели моя сестра и многочисленные подруги. И всем сразу очень стало нужно выглядеть красивыми.

Ксения уверена: красоту не скроешь. Фото: Личный архив героя публикации

Ксения уверена: красоту не скроешь.Фото: Личный архив героя публикации

Модель XL уверена, в это сложное для всех россиян время важно быть дома, но при этом не забывать о красоте - если надо выйти в магазин или аптеку.

В ассортименте маски под разное настроение. Фото: Личный архив героя публикации

В ассортименте маски под разное настроение.Фото: Личный архив героя публикации

- Маски, в первую очередь, это защита нас от прямого попадания слюны, когда больной человек чихнет - маска сможет отгородить от вируса, - уверена красотка. - В итоге заказов - тьма. У меня, кстати, еще со школы остался диплом швеи-мотористки, когда я оканчивала курсы кройки и шитья. Так что все выходит на профессиональном уровне: получаются прекрасные изделия. Сколько их в общей сложности получилось, я не считала, ноу меня их, действительно, получилось очень много.

К слову, денег за эксклюзивные маски титулованная модель не берет. Уверяет: ей просто приятно, что люди ответственно относятся к своему здоровью.

- Защищайтесь, самоизолируйтесь и берегите жизнь свою и близких, - улыбается Ксения. - А мы чем можем, поможем.

Не маска делает королеву. Фото: Личный архив героя публикации

Не маска делает королеву.Фото: Личный архив героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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