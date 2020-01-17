«С нас, пышечек, будут писать картины»: 102-килограммовая модель объявила о конкурсе уникальной красоты

Пышнотелая модель из Ростовской области решила собрать собственный пул красоток. 102-килограммовая ростовчанка Ксения Усолкина, которая не раз становилась победительницей, в том числе и международных состязаний по красоте, объявила о запуске своего конкурса «New format». Блондинка с роскошными формами уверена: мир возвращается в эпоху кустодиевских красоток. И она знает, о чем говорит.

У современного века свои стандарты.Фото: Личный архив героя публикации

- Я за красоту кроме 90х60х90, тем более, что эти стандарты потихоньку уходят и возвращается мода на кустодиевских красавиц, - рассказала Ксения «Комсомолке». - Я уверена, что снова опять с нас, пышечек, будут писать портреты и картины. А художники любоваться нашими прекрасными телесами. Тем более, что спрос на нестандартных моделей есть.

Жюри всегда отдает Ксении первое место.Фото: Личный архив героя публикации

Ни для кого не секрет, что ожирение сейчас, к сожалению, на первом месте во многих странах мира - особенно в Германии и США. Следовательно, спрос на нас становится больше, магазинов - больше, а бренды начинают отшивать не только маломерки, но и большие размеры. Сейчас много новых магазинов больших размеров, и они реально востребованы. Самый ходовой модельный ряд - это размеры 50-52, второй начинается ближе к 60-тому. Это я говорю о съемках, для которых ищут моделей pluze size.

Красавица органична в любом образе.Фото: Личный архив героя публикации

В итоге, Ксения с рвением взялась за дело.

- Одним из членов жюри конкурса будет модельный агент из Европы Марина Юст, - продолжает она. - А конкурс мы запускаем совместно с продюсером Ольгой Нартовой. Ищем женщин-пышечек и красоточек разных параметров. У нас уже есть участница из Крыма, хочет приехать и из Ижевска. Так что получится всероссийский уровень.

Ксению часто называют "Мисс Русь".Фото: Личный архив героя публикации

Для конкурсанток предусмотрены три выхода - визитная карточка, творческий номер и выход в вечерних платьях. Лучших мы отберем для модельной базы Европы. Финал назначен на 29 марта 2020 года, но уже с февраля у участниц начнутся подготовительные мастер-классы, занятия с психологом, уроки по фотопозированию и дефиле. Будем правильно готовить красавиц и знакомить мир с ними.

Ксению частенько приглашают на ТВ.Фото: Личный архив героя публикации

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