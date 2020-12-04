Впервые вышла на подиум в 58 лет: парикмахер из Таганрога стала королевой конкурса красоты

Елена Панченко стала королевой конкурса нестандартной красоты. Фото предоставлено героиней публикации

В Ростове-на-Дону прошел конкурс нестандартной красоты. В состязании за звание самой прекрасной и очаровательной дамы принимали участие 16 человек возрастом от 21 до 58 лет.

В отличие от привычных для всех конкурсов красоты, где на сцене блещут девушки с параметрами 90-60-90, в этом не было никаких ограничений нb по возрасту, ни по весу.

У КРАСОТЫ — НЕТ ГРАНИЦ

Таким образом, организатор мероприятия - модель pluse size Ксения Усолкина- хотела показать, что у красоты - нет границ.

- Выступали и очень худенькие девочки, и девушки с весом от 90 килограммов. Была участница с ограниченными возможностями здоровья. Девушка после аварии оказалась прикована к инвалидному креслу, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Ксения.

Конкурсантки приехали в донскую столицу из разных городов, впрочем, как и жюри. Кстати, одна судья и вовсе была из Германии. Она оценивала участниц в режиме онлайн.

Ксения Усолкина (слева) уверена, что женщина прекрасна в любом возрасте! Фото предоставлено героиней публикации

ЛЕДИ ГАГА И МОНИКА БЕЛЛУЧИ

Одним из заданий конкурса был творческий номер. Каждая участница выбирала для себя образ известной женщины и в этом амплуа демонстрировала свои таланты.

Так, одна из девушек в образе Леди Гаги станцевала стрип-дэнс, другая предпочла менее дерзкий стиль - Моники Беллучи.

Ну а королева вечера, 58-летняя Елена Панченко из Таганрога, исполнила песню на немецком языке, представ перед жюри в образе Марлен Дитрих.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался с Еленой, прекрасной мамой двоих взрослых сыновей и бабушкой двух внуков.

В конкурсе девушки показали себя во всей красе: Фото предоставлено героиней публикации

«НАДО ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Как рассказала женщина, в конкурсе красоты она участвовала впервые в жизни.

- Дело в том, что Ксения Усолкина проводила в нашем городе кастинг для второго сезона своего конкурса. Я совершенно случайно оказалась на нем. Пришла туда вместе со знакомой. И там меня уговорили принять участие в состязании, - рассказала Елена.

На подготовку у нее было совсем мало времени. Кстати, сама женщина работает парикмахером. У мастера очень загруженный график, но, несмотря на это, Елена блестяще подготовилась и стала победительницей.

- Визитку мне помогал делать старший сын. Он – видеограф. Снял ролик о нашей семье, - говорит красавица.

Ну а песню женщина выучила еще в юности, когда занималась вокалом.

Елена продемонстрировала свой талант певицы во время творческого конкурса. Фото предоставлено героиней публикации

СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОЙ ЖИЗНИ

Елена говорит, что на сцену не боялась выходить, но вот перед исполнением композиции сильно волновалась.

- Я ведь пела вживую, переживала, что может сбиться дыхание, - говорит она.

Но все прошло на «ура». Когда объявили победительницу, и прозвучало мое имя, подруги, которые присутствовали в зале и меня поддерживали, даже запрыгали от радости. В этот момент я испытала невероятное счастье.

После этой победа Елена собирается обучаться моделингу.

- У многих – синдром отложенной жизни. Когда человек думает, что все успеет в будущем. А надо жить здесь и сейчас. Поэтому я иду на обучение. Хочу делать то, что мне нравится, и жить в настоящем, - подытожила королева конкурса нестандартной красоты.

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