Рассказываем, какой погоды ждать на этой неделе на Дону. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 17 - 21 апреля пока не порадует дончан теплом. Более того, на телефоны жителей региона от МЧС приходят предупреждения о заморозках. И, как и на прошлой неделе, на этой не обойтись без зонта или дождевика. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 17 апреля, облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров, температура воздуха днем 14-16 градусов.

Во вторник, 18 апреля, обойдется без дождей. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, с порывами 12-14 ночью и 15-18 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью +4-6, и по данным МЧС во второй половине ночи и утром заморозки -1-4, днем +14-16. по

В среду, 19 апреля, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем +13-15.

В четверг в донской столице зарядят дожди на весь день. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-9, днем +11-13 градусов.

В пятницу дожди продолжатся, местами даже ливни. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха +7-9 ночью и +13-15 днем.

В Ростовской области в понедельник облачно, но солнце будет проглядывать из-за облаков. Обойдется без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +12-17 градусов.

Во вторник, 18 апреля, ночью осадков не ожидается, а днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами с порывами ночью до 12-14, днем до 15-18. Температура воздуха ночью +2-7 градусов, по северу и востоку до 0, днем до +11-16, по югу и востоку до +19.

В среду, 19 апреля, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14, днем по востоку до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-8, днем +11-16 и до +20 по югу и востоку.

В четверг и пятницу во многих районах пройдет дождь, местами ливни. Ветер будет восточного направления и по сравнению с предыдущими днями поутихнет. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса по сравнению со средой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на апрель и май 2023: заморозки и град прогнозируют в оставшуюся часть весны

Начальник гидрометцентра Назарова предупредила о ночных заморозках и граде в апреле и мае (подробнее)