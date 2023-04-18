Климатолог рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление

Какой будет погода, рассказал климатолог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отдельных территориях Ростовской области в ближайшие сутки похолодает до -4 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГУ МЧС России по донскому региону. Согласно прогнозу, во второй половине ночи и утром 18 апреля местами ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -4 градусов. Ростовский климатолог Александр Иошпа в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал, что происходит с погодой на Дону и что будет дальше.

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА НОРМЫ

— Я бы сейчас прогнозировал штормовое предупреждение по ветру, - рассказывает Александр Иошпа. — По поводу заморозков, если говорить о Ростове, отрицательных температур точно не будет, а вот по северу области вполне возможно. До конца недели ночью будет в пределах +5 — +8 градусов, а днем — от +12 до +17 градусов. Температура будет прыгать из-за того, что через область пройдет сразу несколько холодных фронтов. Для апреля климатическая норма +10,8 градусов, это среднемесячная температура. И по состоянию на сегодняшний день 10,9 градусов тепла — нижняя граница.

ТЕПЛА НЕ БУДЕТ ЕЩЕ МЕСЯЦ

— Осадков будет больше нормы. Норма — около 40 мм осадков. За полмесяца уже выпало больше пятидесяти. Это происходит опять же из-за холодных фронтов. Дожди продолжатся, в том числе и на этой неделе. Настоящего тепла не будет еще месяц. Сейчас не работает примета: приходит Пасха, холода заканчиваются и приходит тепло. В этом году так не будет. Настоящее тепло придет в середине мая.

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