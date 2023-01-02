В Ростовской области у 13-летнего мальчика выявили опухоль мозга после ковида

Несмотря на состояние, Аким продолжает ходить в школу. Фото: Наталья Кузнецова.

13-летний Аким Кузнецов из Донецка в марте вместе с другими близкими переболел ковидом. Мальчик перенес ковид очень тяжело, а спустя несколько месяцев после выздоровления у него начались сильные головные боли. Во время обследования врачи обнаружили у ребенка опухоль головного мозга, которую необходимо срочно удалять.

ЕДВА СПАСЛИ ОТ ОПЕРАЦИИ, КАК ЗАБОЛЕЛ КОВИДОМ

Мать Акима Наталья Кузнецова говорит, что сын был долгожданным ребенком. Женщина всю жизнь хотела малыша, но забеременеть удалось только почти в 40 лет. Мальчик родился недоношенным, но развивался, как и все дети, только часто болел.

— Примерно в пять лет он начал сильно кашлять. Мы стали проверяться, потом долго лечились у ЛОРа. Сделали операцию и удалили аденоиды. Чуть позже они снова выросли, — вспоминает Наталья.

Врачи предположили, что проблемы могут быть связаны с аллергией. В итоге медики установили, что у мальчика предастматическое состояние — его поставили на учет к аллергологу. Благодаря правильному лечению самочувствие улучшилось, и аденоиды не пришлось удалять снова.

Однако едва Аким и его родные справились с одной проблемой, как пришла другая. В марте вся семья заболела ковидом.

Наталья говорит, что Аким был очень долгожданным ребенком. Фото: Наталья Кузнецова.

ВРАЧИ ПРЕДПОЛОЖИЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ НА СОСУДЫ

— Мы болели все: я, муж, Аким, наша бабушка. Но сыну было тяжелее остальных. Температура от 40 до 41 градуса держалась четыре дня, — говорит мать мальчика.

Подросток попал в больницу и пролежал там несколько недель. А через месяц вернулся, у него опять установилась высокая температура. После второй госпитализации врачи предположили, что ковид мог дать осложнения на сосуды головного мозга, и посоветовали провериться в Ростове.

Мальчик выздоровел, и предложение съездить на обследование забылось. Дорога из Донецка долгая и недешевая, а ребенок устал от постоянных осмотров. Однако в августе у школьника стала часто и сильно болеть голова.

— Голова у него болела так, что он кидался на стену. Он столько выпил обезболивающего, сколько я не пила за всю жизнь. Было решено срочно ехать в город.

ОСТАЛОСЬ ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

В Ростове мальчика сразу направили к неврологу и назначили электроэнцефалограмму и МРТ. Снимки показали кисту третьего желудочка головного мозга.

— Я сразу спросила у врача, сколько у нас времени. Мне ответили, что осталось от трех до шести месяцев. Опухоль перестала расти, но она может начать двигаться, — вздыхает Наталья.

У мальчика диагностировали кисту. Фото: Наталья Кузнецова.

Поскольку рост кисты остановился, голова у Акима болит реже, но его по-прежнему мучают скачки давления. Несмотря на нестабильное самочувствие, ребенок продолжает ходить в школу.

— Конечно, я многого не требую. Когда начинают гулять грипп и ОРВИ, оставляю дома. Ему сейчас категорически нельзя болеть.

Акиму потребуется много лекарств во время и после операции, но подойти может далеко не каждое. Сейчас мальчику предстоит сдать внушительный список проб на аллерген, чтобы сразу отказаться от опасных для него препаратов. Только после этого медики назначат операцию.

— Мы смогли собрать почти 200 тысяч на пробы. Впереди операция и реабилитация на два — три месяца — все это потребует средств. Семья у нас скромная, поэтому мы рады любой помощи. Надеюсь, что все у нас получится, что все обойдется. Мы уже через многое прошли.

АЛЛО

Если вы хотите помочь Акиму Кузнецову, просьба обращаться по телефону +7 961 316 02 23.

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