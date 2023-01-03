Воссоздал даже интерьер домов: Студент создан копию района Таганрога в Minecraft

Автор воссоздал в игре один из кварталов города. Фото: www.planetminecraft.com/member/artemin01/.

Студент из Ростовской области создал копию нескольких локаций Таганрога. Он построил в Minecraft не только здания, но даже деталь воссоздал некоторых из них. Все это в масштабе 1:1 — то есть все объемы и размеры переданы как в реальности.

Работа была опубликована на портале Planet Minecraft. На карте — четыре многоквартирных дома, несколько небольших строений, дворы и дороги. Изображения почти быстро разлетелись по социальным сетям. Многие сразу узнали Промышленный район города, в частности улицу Ленина. Местных жителей поразило, что автор не забыл даже про деревья — «таганрогские тополя».

— Вот это любовь к родному городу! Уровень усидчивости, к которому я стремлюсь.

Многие сразу узнали на изображении улицу Ленина в Таганроге. Фото: www.planetminecraft.com/member/artemin01/.

Сам же автор впечатляющей копии признался, что создавал работу не один месяц. Он уделил большое внимание проработке деталей — экстерьеры и интерьеры переданы с максимальной точностью. Парень отметил, что все здания, предметы, даже каждое дерево существуют в реальности.

— Вы можете увидеть, как выглядит обычный российский город зимой и узнать, как живет его обычный житель. Это мой родной город, где я прожил 16 лет, — говорится в описании работы.

Автор не представился, но сообщил, что увлекся стройкой в Minecraft восемь лет назад, а сейчас изучает архитектуру в колледже. Так что, для него это не просто игра, но и возможность изучать различные городские объекты и развивать воображение.

Автор детально изобразил интерьер некоторых домов. Фото: www.planetminecraft.com/member/artemin01/.

Напомним, ранее школьник из Ростовской области создал в Minecraft копию областного правительства. Он работал над изображением здания и пдощади Советов в течение двух недель. А в Краснодаре старшеклассник начал строить в игре целый город.

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