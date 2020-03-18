2020-03-18T19:42:45+03:00
Общество

Игровая лекция: студентам ДГТУ провели пару в виртуальном пространстве

Для этого в популярной компьютерной игре Minecraft сделали копию учебного класса с партами и доской
Дадаян Давид
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Имитация здание ДГТУ в игре Minecraft. Фото: ДГТУИмитация здание ДГТУ в игре Minecraft. Фото: ДГТУ
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Донском государственном техническом университете провели лекционное занятие в виртуальном пространстве популярной компьютерной игры Minecraft. Идею провести пару в необычном формате предложили сами студенты. Как сказано на сайте ДГТУ, занятие прошло 18 марта.

В игре Minecraft пользователи могут создавать любые объекты. Геймеры совместно строят масштабные здания, по кирпичикам сооружая стены, крыши и другие объекты. В режиме онлайн они могут обмениваться сообщениями, переговариваться и координировать действия.

В условиях дистанционного обучения пары проходят в интернете. Фото: пресс-служба ДГТУ

В условиях дистанционного обучения пары проходят в интернете. Фото: пресс-служба ДГТУ

Сейчас, В условиях дистанционного обучения, пары проходят в интернете. Интерес и концентрация на предметы снижаются. Тогда студенту 2 курса факультета «Информатика и вычислительная техника» Дмитрию Борисову пришла идея провести занятие в Minecraft.

– Сейчас лекции проходят в онлайн-режиме, а простым голосовым чатом моих одногруппников не заинтересуешь. Поэтому решили собраться в игре – это что-то уникальное для нас, – признался Дмитрий.

– Мы быстро построили аудиторию, настроили сервер, получили от этого массу удовольствия и чувство единства, которого нам сейчас, увы, не хватает.

Во время лекции студенты общались с преподавателем с помощью специального чата Discord. Там они набирали текстовые и голосовые сообщения, а лектор показывал учебные записи на табличках. При этом у каждого была виртуальная книга для конспектирования.

Одна из лекций прошла в популярной игре Minecraft. Фото: пресс-служба ДГТУ

Одна из лекций прошла в популярной игре Minecraft. Фото: пресс-служба ДГТУ

– Сначала студенты своими силами построили виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный кабинет, – прокомментировал старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ Александр Кузин.

– Там есть парты, доска, кафедра и даже преподавательский стол.

Такой формат урока очень понравился всем участникам лекции. Никого не пришлось уговаривать принять в этом участие.

– Если честно, это напоминает реальное обучение: вот аудитория, вот группа, преподаватель. Повышается заинтересованность в дисциплине. Мы очень благодарны преподавателю, что он решился на это, – отметил Дмитрий Борисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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