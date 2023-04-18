«Все офисные работники немного крестьяне»: о самых смешных ответах в ЕГЭ рассказали ростовские репетиторы

Порой некоторые ответы учеников превращаются в самые настоящий цитаты и даже каламбуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего через месяц ростовским школьникам предстоит пройти нелегкий марафон ЕГЭ. Тысячи ребят в накрахмаленных рубашках соберутся в классах, чтобы сдать свои первые экзамены. Однако за всей этой бально-рейтинговой гонкой скрывается множество комичных историй. И, порой, некоторые ответы учеников превращаются в самые настоящий цитаты и даже каламбуры.

Репетиторы донского края поделились с журналистами «КП-Ростов-на-Дону» личным топом ляпов и несуразиц в исполнении учеников. Запасайтесь поп-корном, будет весело и познавательно.

КРЕСТЬЯНКА НАПОМИНАЕТ ЦОЯ

- Репетитором работаю вот уже третий год, - начинает рассказ Валерия. – За все это время с чем-то только не сталкивалась, начиная от банальной лени пубертатных подростков, заканчивая истериками старшеклассников. Причем последние на кануне экзамена делятся на два типа: одни пытаются зазубрить материал наизусть, а вот другие включают интуитивного философа.

Будущие юристы как никогда проницательны в своих суждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порой, такие размышления «о бренности бытия» можно хоть на цитаты отправлять. Здесь все: любовь, ненависть, страх и, конечно же, она, неоспоримая логика. Так, год назад в пробнике по литературе выпускница написала: «Мне вообще кажется, что до Онегина слишком долго доходит любовь Татьяны». Что уж тут скажешь? Современные детки тонко чувствуют внутренние драмы героев. Вот и 17-летний Станислав решил поделиться накопившемся недовольством прямо в экзаменационном тесте: «Своей участью сосланная крестьянка напоминает песни Виктора Цоя. Ее сердце точно также требует перемен».

На несправедливость людской натуры намекала проверяющим и одиннадцатиклассница Софья. Обсуждая роль высшего общества в романе Толстого, она написала: «А для чего весь этот фальш? От этих людей так и несет запахом вранья».

ПРОЯВИТЕ СОСТРАДАНИЕ

- Не обошлось и без эмоционального реверанса Гоголю, - продолжает девушка. - Год назад в сочинении подросток пишет: «Чичиков покупал и продавал мертвых людей. Не всем бы такая гениальная идея пришла в голову. Но он был мастером своего дела, истинным новатором».

Отличилась креативом и моя любимица Ева, в пробнике по ЕГЭ девушка высказалась про промахи Раскольникова: «Все-таки наш убийца дал осечку, он элементарно проспал акт возмездия».

Зрелище напоминает стендап концерт, что ни фраза, то ракета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывали и исключительные случаи, два года назад во время реального экзамена сообразительная Марина решила оставить проверяющим письмо. В конце работы она добавила лиричное P.S: «Проверяя мое сочинение, вы словно Аннушка из «Мертвых душ», тоже можете проявить свое сострадание и великодушие». Сердечные переживания никто не оценил, но вышло весело.

«ОБЛОМОВ, КАК И МОЙ ДЕДУШКА - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕНТЯЙ»

- В целом разных ляпов хватало в КИМах по русскому, - делится репетитор. - И, если тестовая часть ничем не примечательна, то в бланке с сочинениями ребята натурально «отводили душу». Так парнишка из десятого класса сообщает нам: «Толстой тот еще плут, сделал Наташе четверых детей и никакой ответственности».

Не без Гоголя и в этот раз, любят подростки все такое мистическое и местами несправедливое: «Собакевич то и дело пытается втюхать нашему герою мертвых душ, так уж расхваливает их. Но кого же тут хвалить? Они же мертвые!».

Любят подростки все мистическое несправедливое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изящным сравнением отличилась и юная Екатерина: «Писатели создавали свои романы сотни лет назад, при этом сюжеты актуальны и по сей день. Возьмем Обломова, целыми днями сидит на диване, не хочет менять халат, он напоминает моего дедушку, тот тоже профессиональный лентяй».

"ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ НЕМНОГО КРЕСТЬЯНЕ"

Хватает интересного и в ЕГЭ по обществознанию и истории, - делится ростовчанин Юрий. – Каждый год детки устраивают в тестах самую настоящую юмореску. Зрелище напоминает стендап-концерт, что ни фраза - ракета. Для любимых «уникумов» даже завел бумажный сборник. Вот лишь малая, но самая забавная его часть.

Пишет как-то товарищ письменную часть по истории: «Вообще большевики красавчики, чтобы бороться с безграмотностью народа, они создавали из стада, умное стадо».

Своими знаниями делились и фанаты академического искусства: «Что можно сказать о Моне Лизе? Прекрасная картина, жизнеутверждающая. Смотришь на нее, и все про этих женщин становится понятно».

Накануне экзамена выпускники делятся на два типа, одни пытаются зазубрить материал наизусть, а вот другие включают интуитивного философа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А от этой фразы стало больно даже мне: «Отмена крепостного права заключалась в том, что у крестьян появилось два выходных дня. Получается, что все офисные работники немного крестьяне».

Странными сравнениями поделился и выпускник Евгений: «В Гражданской войне участвовали три отряда, они были прямо как вина: белые, красные и розовые». Вдохновили и страстные любители обществознания. Будущие юристы как никогда проницательны в своих суждениях: «Можно сказать, что общество - сильный социальный институт, от женщины оно способно поджидать любых поступков».

Каждая фраза достойна цитатника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошлись и по ключевым постулатам домостроя: «Основная функция семьи заключается в том, чтобы продолжать род и сажать деревья». И, закончим приветом Дарвину: «Исправительные работы, прописанные в уголовном кодексе РФ, являются ярким примером того, как труд делает из обезьяны человека».

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