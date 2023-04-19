Чтобы не маяться: куда ростовчане собираются поехать в майские праздники

Предпочтения ростовчан по сравнению с предыдущими майскими праздниками изменились. Фото: Виктор Гусейнов

Ближайшие майские праздники не предусматривают долгого отдыха, но не сидеть же дома? В эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8FM говорим с руководителем одного из ведущих туроператоров Юга России Илоной Чиханацкой о том, куда можно уехать из Ростова, чтобы хотя бы немного сменить обстановку.

КУДА ПОЕХАТЬ

- Предпочтения ростовчан по сравнению с предыдущими майскими праздниками изменились, - рассказывает эксперт. - В плане того, что появились предложения отдыха за рубежом. Ведь в прошлом году, в аналогичный период, в свете известных событий их просто не было. А в этом году есть масса вариантов с вылетом из Минеральных Вод, Сочи и Москвы. Это и Турция, и Египет, и ОАЭ.

Общее по сравнению с прошлым годом то, что по-прежнему растет интерес к российским курортам. Это и Сочи, и Новороссийск, и Геленджик, а также Дагестан. Все они популярны.

По бронированию на первом месте сейчас курорты России, второе и третье место делят Турция, Египет и ОАЭ.

ПОЧЕМ СЕГОДНЯ ОТДЫХ

- Что касается цен, - продолжает собеседница издания, - то в последнее время появляются очень хорошие предложения по курортам Краснодарского края. Так, на майские праздники можно остановиться в известных отелях Сочи с хорошей инфраструктурой, в том числе с подогреваемыми бассейнами, и всего за 11 тысяч рублей с человека. Это за семь дней. Если рассматривать варианты с трехразовым питанием, то ценник будет порядка 36 тысяч рублей на человека.

Я не могу сказать, что на майские праздники есть завышенные цены по курортам Черноморского побережья. Всегда можно найти для себя какие-то приемлемые хорошие варианты.

Что касается зарубежных направлений, то ценовая политика туров на двоих в не самые дорогие пятизвездочные отели составит порядка 120 – 140 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входят авиаперелет, проживание семь ночей, питание по системе «все включено», трансфер и страховка. Средний чек на майские праздники по Турции, Египту и ОАЭ составляет в среднем 160 – 180 тысяч рублей на двоих. Эти страны идут примерно в одной ценовой категории.

АКТИВНЫЙ, ПЛЯЖНЫЙ ИЛИ БЛИЗКИЙ

- Что касается форматов отдыха, то по-прежнему есть потребность выехать на море, - считает эксперт. - Если брать Турцию или Египет, это больше пляжный отдых. А вот Сочи - это пляжный отдых или экскурсионный? Все-таки это море, это бассейны. Но в тоже время туристы активно смотрят экскурсии – гуляют, путешествуют в соседнюю Абхазию и так далее. Арабские Эмираты – есть пляжи, но и там туристы очень активно смотрят различные локации и экскурсии. То есть наблюдается тенденция к сочетанию пляжного и активного отдыха.

Но что меня лично радует: возрастает популярность коротких маршрутов, в том числе и по Ростовской области. Ищут какие-то интересные места, интересные отели не только у нас, но и в других регионах России. Очень вырос интерес к Казани, в том числе и у ростовчан. Туда есть недорогие туры порядка 19 тысяч рублей на человека с авиабилетами и проживанием. Плюс возрастает популярность таких путешествий, куда можно добраться на автомобиле.

Но, к сожалению, не все гостиницы предлагают оптимальные цена-качество. Мы видим по очень многим объектам рост цен по сравнению с прошлым годом. Это, конечно, связано с определенными политическими факторами. К тому же сейчас не такой широкий выбор зарубежных курортов. И авиабилеты поднимаются в цене, и курс валют вырос.

Так что ценник по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет в любом случае выше. Но, и спрос очень сильно растет.

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