Где на Дону можно жарить шашлыки и ловить рыбу без штрафов

По словам мужчины, этой весной с отдыхом на природе могут быть проблемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные - время запастись переносным мангалом и хорошим настроением, чтобы скорее отправиться на долгожданные шашлыки. Цветущая зелень, солнце и тепло - казалось бы, что еще нужно для счастья.

Однако ростовский эколог Владимир Грицыхин не разделяет подобного оптимизма, по его словам, привычный отдых наедине с флорой и фауной нынче непрост. Специалист рассказал, почему весенний отдых на природе может выйти в копеечку, какие места утратили былую славу, а также где нынче безопасно и комфортно устроить выездной пикник.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ

- К сожалению, в этом году весенний отдых на природе остается под большим вопросом, - начинает рассказ Владимир Александрович. - Дело все в том, что сейчас появляется все больше строгих правил и запретов. Буквально шаг влево, шаг вправо – штраф. Например, нельзя разжигать огонь на гарях - территориях пострадавших от пожара, или участках поврежденного леса. Кроме того, запрет касается зон, где залегает торф, неочищенных от остатков древесины участках и в районах с подсохшей травой. Для понимания, все перечисленное – это чуть ли не большая часть излюбленных многими мест.

Самым безопасным вариантом станут места организованного отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отныне жарить шашлыки можно только в специальных точках, отделенных противопожарной полосой не менее, чем полметра. За всякое нарушение отдыхающим грозят немаленькие штрафы - от 1 500 до 3 000 рублей. Вот и получается, если выехал на природу с мангалом, не зная всех нюансов, будь готов поплатиться рублем.

ШТРАФЫ И ДЛЯ РЫБАКОВ

- Также печальная ситуация обстоит и с водоемами, близкий подъезд к ним строго запрещен, за несоблюдение придется выложить от 3 500 до 4 000 тысяч рублей, - продолжает эксперт. - По правилам транспортное средство нужно парковать не менее, чем за 200 метров, а дальше - тяжелые сумки в руки и вперед. А ведь многие отправляются на отдых с детьми, привозят переносные мангалы, стулья и даже палатки. Плюс все еще непонятно, где в таком случае оставлять машину, ведь в «диких зонах» ни о каких паркингах речи и не идет.

Близко подъезжать к воде теперь запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше вот Кумженская роща была традиционных местом для отдыха ростовчан. Сюда отправлялись целыми семьями, чтобы насладиться прекрасной экологией, чистым воздухом и зеркальным водоемом. Был разрешен удобный подъезд к воде, полянки для пикника, а также самодельные мангалы из камней. Но, увы, прежние блага нынче по цене золота. Теперь за привычный комфорт народу приходиться расплачиваться тысячей-другой. Так вот и рыбаков в этом сезоне тоже ждут грустные вести. Если вы планируете закинуть удочку в несанкционированных местах, смело готовьте от 2 000–5 000 тысяч рублей.

УСТРОИТЬ ЗАКОННЫЙ ПИКНИК

- Ситуация действительно обидная, - вздыхает эколог. – Мы вот с коллегами как-то проводили работы напротив нижнегниловского рейда - в районе родника на Западном, и, в результате, прорыли косу около 13 гектаров. Со временем эта точка стала излюбленным местом для отдыха жителей и гостей донской столицы. Там чистый песок, а также тополя, создающие прекрасную тень. Люди приезжали сюда на праздники и в будни, жарили мясо, ловили рыбу, но теперь все также строго регламентировано. О прежней свободе выбора локаций теперь приходится лишь мечтать.

За привычные ритуалы отныне придется платить немалые штрафы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чтобы не получать штрафы, и провести время на природе безопасно и с удовольствием, отныне стоит отправляться в места «организованного отдыха» - точки, где предусмотрена нужная инфраструктура. Одной из таких стала облагороженная зона парка «Левобережный».

Шашлык здесь, конечно, не пожаришь, но вот пикник из готовых продуктов - с легкостью. Для тех, кому не хочется тащить с собой мешки провизии, в парке предусмотрены несколько зон «фуд-корта». Кроме того, замечательным вариантов станет выделенная зона на Зеленом острове. На территории предусмотрена - большая парковка, понтонный мост через реку, бесплатные барбекю зоны и свободный подход к воде.

Машина должна находится не менее чем в 200 метрах от воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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