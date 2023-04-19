«Работали круглосуточно как часы»: награжденный Путиным дончанин рассказал о восстановлении Крымского моста

Дончанин провел на объекте четыре месяца и участвовал в восстановлении автомобильного и железнодорожного моста. Фото: Личный архив героя публикации

Владимир Путин наградил Почетными грамотами Президента России участников восстановления Крымского моста, подорванного 8 октября прошлого года. В списке — порядка десяти дончан.

Четыре месяца на объекте провел и ростовчанин Дмитрий Лиховидов, у которого за плечами мост на Сиверса, Ворошиловский, аксайские. Начальник участка и строил Крымский мост пять лет, и примчался его восстанавливать сразу же после ЧП.

«СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР?»

Ростовчанин Дмитрий Лиховидов строил Крымский мост пять лет, с 2015 по 2020 годы, выезжая к семье дважды в месяц на выходные, чтобы повидать жену и сынишку. И с гордостью смотрел на результаты труда тысяч людей.

- Мы со стороны Таманского берега собирали опоры — соединяли остров с полуостровом. Сначала строили автомобильную часть моста, потом - железнодорожную, - рассказывает мостовик.

В 2022 году Дмитрий был занят на строительстве моста через Северский Донец на трассе М-4 «Дон». В субботу, 8 октября, в то утро, когда страна была поражена новостью о том, что Крымском мосту произошло обрушение, он приехал на выходные к семье.

- Звонит начальство и говорит: «Смотришь телевизор?» - вспоминает Дмитрий. - Я с утра видел сообщения в телеграм-каналах, но до последнего надеялся, что это какой-то фейк или последствия разрушений будут меньше.

Дмитрий Лиховидов работает мостостроителем уже 18 лет. Фото: Личный архив героя публикации

«ЧУВСТВОВАЛ НЕПОНИМАНИЕ И НЕГОДОВАНИЕ»

Начальник участка экстренно обзвонил и вызвал мастеров, на следующий день передал дела в Каменске-Шахтинском и поехал прямиком на объект. И днем 10 октября уже своими глазами увидел масштаб ЧП.

- Чувствовал непонимание и негодование. Я много раз ездил в Крым благодаря этому мосту, как и многие другие люди. И теперь это сооружение, которое было создано такими усилиями, было разрушено! - делится мостостроитель.

На объекте ростовчанин провел до января. В самые холодные месяцы, в дожди и пронизывающий ветер, мостовики со всей России день и ночь трудились, чтобы как можно быстрее восстановить движение в полном объеме.

- Ростовчане доехали быстро, воронежцы - за день, ребята из Омска за двое суток умудрились добраться, - говорит начальник участка. - Одновременно пролетные строения свозились с трех заводов — из Воронежа, Кургана и Омска. На стройке все работало как часы. Благодаря тому, что не было бюрократии и ограничений, лишних согласований, люди показали 130-процентный результат.

РАБОТАЛИ КРУГЛОСУТОЧНО

Сначала начальник участка думал, что масштабы восстановления будут меньше, и менять придется только два пролетных строения, но даже частично поврежденные было решено однозначно менять на новые, поэтому меняли четыре.

- Была поставлена задача, и ее нужно было выполнить во что бы то ни стало. Конечно, изначально сроки были сжатые, и потребовалось большое количество усилий обыкновенных работяг - всех с колоссальным опытом. Работа шла в круглосуточном режиме, люди вложили все свои умения в этот результат, - объясняет Дмитрий Лиховидов.

Пять лет ростовчанин строил мост и не мог поверить, что кто-то вмиг его разрушил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На объекте собрались опытные люди, целые поколения мостростроителей. Так, на день раньше начали работу на участке, на котором занимались демонтажом.

- Им руководил Виталий Васильевич Голошва, я у него опыт перенимал еще с тех пор, как пришел на предприятие в 2005 году, - рассказывает Дмитрий. - Моему же участку поставили задачу принять металлоконструкции для пролетных строений и их собрать.

СОБИРАЛИ ОПОРЫ КАК КОНСТРУКТОР

Мостовики устроили в чистом поле полигон укрупнительной сборки: и собирали металл по кусочкам как конструктор — сваривали, скручивали болтовыми соединениями каждое пролетное строение. Их было по четыре на правую и на левую сторону моста. Получились опоры один в один как уже существующие — по 63 метра длиной и 12,4 метра шириной.

- Готовые опоры грузили на самоходные тележки и вывозили на место монтажа. А уже монтажом на высоте занимался участок Виталия Васильевича, - объяснил начальник участка.

Известно, что для транспортировки и поперечной надвижки новых пролетных строений на опоры были проведены 12 уникальных технологических операций. Когда Крымский мост был полностью восстановлен, Дмитрий и его коллеги вернулись домой. Снова по их детищу без ограничений может ездить автотранспорт и железнодорожный, доставляя пассажиров и грузы. Ну а на Дону мостостроителей ждут большие объекты, важные для всей страны.

СПРАВКА "КП"

Работы по восстановлению инфраструктуры моста, не влияющей на движение, начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и будут завершены к 1 июля текущего года. Восстановление железнодорожной части моста запланировано на июль 2023 года.

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