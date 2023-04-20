Путь к спасению длиной в 12 лет: Ростовчанин стал донором и помог брату победить рак

Найти своего генетического близнеца – настоящая удача для человека с онкологией. Фото: Мария ГИЧЕНКО

20 апреля - Национальный день донора в России. По словам исполнительного директора Южного центра развития донорства костного мозга Романа Поликарпова, каждые 20 минут один человек в нашей стране узнает о том, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. Но найти своего генетического близнеца – настоящая удача для человека с онкологией, ведь шансы составляют один на десять тысяч!

Для ростовчанина Михаила Согомоняна донором костного мозга стал старший брат. И это большое везение: далеко не всегда кровные родственники могут спасти близкого человека.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ АНГИНЫ

Михаил рос здоровым ребенком, разве что иногда «хватал» простуду. Все изменилось в тринадцать лет после перенесенной ангины.

- Вроде бы вылечился, но никак не мог прийти в себя. Постоянно был без сил, раскалывалась голова, болели плечи… Я списывал все это на школьные нагрузки и тяжелый рюкзак, однако мама решила показать меня врачу, - рассказал ростовчанин.

Результат обследования оказался неутешительным: уровень лейкоцитов в крови зашкаливал, что могло свидетельствовать о раке. Мишу направили в Ростовскую областную детскую клиническую больницу.

- Мне было 13 лет, и я понятия не имел, что за болезни лечат в гематологическом отделении. Было странно видеть лысых детей в защитных масках. Казалось, что все это не имеет ко мне никакого отношения, - продолжает собеседник.

Для ростовчанина Михаила Согомоняна донором костного мозга стал старший брат. Фото: Личный архив героя публикации

Врачи еще раз обследовали подростка и поставили грозный диагноз: хронический миелоидный лейкоз (разновидность рака крови, - прим. авт.). Как правило, этим недугом страдают пожилые люди, его даже называют «болезнью стариков». Почему она поразила тринадцатилетнего мальчишку? Так и осталось загадкой…

РЕДКАЯ УДАЧА

- Меня госпитализировали, назначили противоопухолевый препарат. После выписки я продолжал принимать его дома. В больницу приезжал на контрольные обследования. Спустя два с половиной года врачи сказали, что лечение не помогает. Единственный выход – операция по пересадке костного мозга, - вспоминает Михаил. – Донором мог стать мой старший брат Федор, но для этого требовалось провести сложное обследование на совместимость клеток. Помню, что мама отвозила нашу кровь в термосе в московскую лабораторию.

Совместимость составила 99 процентов. И это была редкая удача. В одной из палат с Мишей лежал мальчик, которому из четверых братьев и сестер в качестве донора не подошел никто… Ростовчанина госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу. Туда же приехал старший брат Федор.

После необходимых подготовительных процедур Мише пересадили стволовые клетки крови брата, которые должны были «вырастить» в его организме здоровый костный мозг взамен поврежденного раком. Сама трансплантация выглядела как переливание крови. Спасительные клетки сначала забрали у Федора, а затем ввели Михаилу через центральный венозный катетер.

Процедура прошла успешно, заболевание исчезло, но… появилось осложнение, так называемая «реакция трансплантат против хозяина» (РТПХ). В этом случае донорские иммунные клетки воспринимают организм пациента как инородный и атакуют его. У Миши была самая сложная, четвертая стадия с поражением кожи и кишечника.

«ХОТЬ УМРЕТ ДОМА»

- У меня краснели руки, крутило живот. Врачи назначили препараты, но спустя какое-то время от них случился приступ эпилепсии. Помню, поел принесенный мамой рыбный суп, включил фильм на ноутбуке – и отключился, - продолжает собеседник.

Во избежание новых судорог врачи ввели пациента в медикаментозную кому на девять суток. После нее Миша похудел почти на тридцать килограммов, мышцы атрофировались… Пришлось заниматься лечебной физкультурой, лежа в кровати.

Самым страшным испытанием для Миши стало желудочно-кишечное кровотечение.

- В течение трех месяцев по пять-шесть раз в день мне делали переливания. Во время новогодних праздников донорской крови катастрофические не хватало, ведь люди употребляли спиртное, - вспоминает ростовчанин.

Лечение не помогало. Миша медленно угасал. Специалисты проводили консилиумы и ломали головы над тем, как остановить кровотечение. Поступило предложение выписать измученного юношу домой: мол, пусть хоть последние дни проведет в родных стенах!

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАВАЛ В БОЛЬНИЦЕ

Но медики все-таки нашла способ спасти пациента.

- Врачи решили использовать препарат, которые применяется на Западе во время чрезвычайных происшествий, когда надо срочно остановить кровь пострадавшим людям. Конечно, это было рискованно, но мама дала согласие. Что еще оставалось?!

Расчет специалистов оказался верен: Михаил пошел на поправку, став местной знаменитостью и рекордсменом по переливаниям донорской крови. В его палату водили на экскурсии делегации зарубежных врачей.

- Наверное, по моему случаю была написала не одна научная работа, - с улыбкой говорит молодой человек.

Во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом Мишу посадили на строжайшую диету. В течение полугода он питался отваренным на воде рисом, без соли и масла, а пил только воду. Серьезные испытание для любителя мяса и сладкого чая!

Михаил и Федор не только братья, но и генетические близнецы. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Школьные выпускные экзамены Михаил сдавал в больнице, а вступительные в вуз – уже в Ростове. Правда, в то время он все еще передвигался с трудом, преимущественно в инвалидной коляске.

В 18 лет у юноши начала темнеть кожа...

ТЕПЕРЬ И САМ ПОМОГАЕТ ДРУГИМ

На очередном приеме у специалистов пациенту назначили курс фотофореза, который помогает прекратить агрессивный процесс против собственных тканей и органов. Поскольку в Ростове процедуру не выполняли, то Михаил делал ее сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве. Фотофорез был дорогостоящим, но семью выручили благотворительные фонды.

В общей сложности, путь ростовчанина к спасению продлился 12 лет. В конце концов, болезни отступили.

- Помню, как радовалась вся семья: бабушки, дедушки, дяди, тети, братья сестры... У всех были слезы облегчения на глазах, потому что результат мог быть какой угодно. И мы все были счастливы, что все закончилось, и я вернулся домой, - вспоминает Михаил.

После обретения долгожданного здоровья ростовчанин стал волонтером благотворительного фонда «Дарина». Он снимает на камеру детские праздники и делает фотопортреты онкобольных ребятишек – они нужны для сбора пожертвований.

- Когда-то неравнодушные люди помогли мне вылечиться, и я рад, что теперь тоже могу сделать что-то полезное для детей, которые борются с раком, - говорит ростовчанин.

ВАЖНО

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» исполнительный директор Южного центра развития донорства костного мозга Роман Поликарпов, любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет может поделиться спасительными клетками с онкобольным.

Как это сделать, расскажут по номеру горячей линии проекта «Доноры Дона» 229-37-37 или по телефону Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова – 8-800-24-330-35.

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