Донской военком рассказал, когда начнут действовать электронные повестки

Пока отправка повесток проходит в обычном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал о цифровизации работы военкоматов. В интервью радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM он ответил, когда начнут действовать электронные повестки.

— Работа по цифровизации уже идет. Согласно закону № 127, электронные повестки начнут действовать с 1 апреля 2024 года, — прокомментировал Игорь Егоров.

Он подчеркнул, что порядок получения повесток через Госуслуги станет известен только после публикации соответствующего постановления правительства.

Напомним, закон об электронных повестках для военнообязанных президент подписал 14 апреля. Согласно закону, документы призывникам будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Повестку будут считать врученной с момента ее публикации в личном кабинете «соответствующего информационного ресурса».

Ранее Игорь Егоров сообщил, что вторая волна мобилизации не планируется. По его словам, добровольцев и контрактников хватает для выполнения текущих задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военком Ростовской области Игорь Егоров ответил на слухи о второй волне мобилизации

Частичная мобилизация завершилась в конце октября. (Подробности)