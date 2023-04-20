Военком Ростовской области Игорь Егоров ответил на слухи о второй волне мобилизации

Военком прокомментировал ранее появившиеся в сети сообщения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вторая волна мобилизации в Ростовской области не планируется. Об этом в студии радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.
— Вопрос мобилизации вообще не стоит. Военных, которые служат по контракту, и ранее мобилизованных хватает для выполнения текущих задач, - прокомментировал Егоров.
Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В регионе мероприятия были завершены 29 октября 2022 года. Специалисты военкоматов начали готовить к службе только добровольцев и кандидатов для службы по контракту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершение мобилизации прокомментировали в военном комиссариате Ростовской области
Регион выполнил поставленную задачу по призыву бойцов для участия в специальной операции. (Подробности)