Военком Ростовской области Игорь Егоров ответил на слухи о второй волне мобилизации

Военком прокомментировал ранее появившиеся в сети сообщения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая волна мобилизации в Ростовской области не планируется. Об этом в студии радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.

— Вопрос мобилизации вообще не стоит. Военных, которые служат по контракту, и ранее мобилизованных хватает для выполнения текущих задач, - прокомментировал Егоров.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В регионе мероприятия были завершены 29 октября 2022 года. Специалисты военкоматов начали готовить к службе только добровольцев и кандидатов для службы по контракту.

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