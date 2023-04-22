В Ростове по цене трех кварир продают зуб акулы, жившей 23 миллиона лет назад

Перед покупкой старинных вещей у продавца нужно запросить музейные экспертизы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане в поисках быстрого заработка продолжают открывать свои сундуки с надеждой отыскать что-то эдакое, чтобы затем продать за миллионы рублей. Еще недавно они торговали протезами для увеличения груди и даже вещи знаменитостей в загашниках находили. А некоторые решили, что у них дома есть настоящие музейные экспонаты. Оттого и ломят ценник в миллион и выше.

Мы решили узнать у ростовского историка: на что обращать внимание при покупке таких антикварных вещиц. А также какие экспертизы спрашивать у продавца.

ЗУБ МЕГАЛОДОНА

Один мужчина выставил на продажу зуб акулы Мегалодона. Все бы ничего, только эта рыба жила на нашей планете примерно 23 миллиона лет назад. А цену дончанин заломил такую, что на эти деньги можно купить три квартиры в Ростове – 15 миллионов рублей.

- Очень редкая сохранность зубной эмали и корня с обеих сторон. Есть и зазубренные края, - отмечает продавец. - Все части зуба полностью оригинальные, без реставрации.

Зуб мужчина нашел у юго-восточного побережья США. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

По словам собеседника, зуб он нашел на дне Атлантического океана у юго-восточного побережья США. Но как он понял, что вещь редкая и делал ли экспертизы? Об этом собеседник умолчал.

«ЭКСПЕРТИЗЫ ОТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Ростовский историк Юрий Круглов считает, что подобные находки очень легко проверить на подлинность.

- Раз вещь стоит столько миллионов, у продавца должна быть целая пачка экспертных заключений. Причем эти заключения должны быть из самых уважаемых экспертных центров страны, а то и мира, - говорит Юрий. - Зуб Мегалодона - это находка из сферы палеонтологии. Поэтому здесь должны быть экспертизы музеев этой направленности.

Но дело в том, что одна только экспертиза на такую вещь, по словам историка, обойдется в 100 тысяч рублей. А таких экспертиз должно быть несколько и из разных мест. Еще и с подписями от известных экспертов.

- Но и это еще не все. Вы должны запомнить, что бесплатных экспертиз не бывает, - предостерегает академик. - А к каждому заключению должны прилагаться чеки и паспортные данные. Без этих документов продавцов можно назвать жуликами.

Вдобавок, перед приобретением покупатель должен позвонить в те музеи, где были проведены экспертизы, чтобы все тщательно перепроверить.

МАГИЧЕСКИЙ АМУЛЕТ ИЗ ТИБЕТА

- Подписи и экспертизы сейчас легко подделать. Например, в Ростове это могут сделать за десять тысяч рублей, - уверяет собеседник.

Статуэтка с божеством ростовчанину досталась из Тибета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, экспертизу, по мнению ученого, должны проходить не только многомиллионные находки, но и те антикварные вещи, цена которых начинается от 10 тысяч.

Второй ростовчанин продает старинный магический предмет из Тибета за 30 тысяч рублей. По словам мужчины, вещицу он приобрел у поисковиков. А те нашли ее в Монголии недалеко от Китая.

- Статуэтка сделана в виде бога смерти, который держит в руках колесо судьбы. Вероятно, предмет принадлежал древнему магу, - рассуждает парень.

Историк же предполагает, что статуэтка может не иметь ничего общего с Тибетом.

- Сейчас дончане ездят в Калмыкию на фестиваль тюльпанов. И там в старых калмыцких колхозах такие статуэтки продаются за копейки. Умные люди привозят их, очищают от пыли, немного состаривают и выдают за тибетские амулеты, - говорит Юрий Круглов. - Дело в том, что в Ростове не отличат тибетскую вещь от калмыцкой, так как когда-то калмыкам привозили статуэтки из Тибета, а потом местные мастера делали похожие. У нас все, что старше 30 лет, охотно выдается за Тибет. Но по-хорошему, такой амулет надо проверять в Москве в Музее Востока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростова продает сувенир в виде головы 215 года до нашей эры с острова Атлантиды за 110 млн рублей

За трехсантиметровое изделие мужчина просит внушительную сумму (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове элитную квартиру с видом на Дон продают за 39 миллионов

Шестикомнатные хоромы находятся в центре города (подробнее)