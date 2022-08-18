Житель Ростова продает сувенир в виде головы 215 года до нашей эры с острова Атлантиды за 110 млн рублей

Фрагменты древних амфор и посуды, найденных при раскопках древнего города Акры - Крымской Атлантиды. Фото: Михаил ПАТЛИС

Сайты ростовских досок объявлений иногда бывают поинтересней музеев. Чего там только не продают: и старинные монеты, и предметы интерьера разных эпох, и даже необычные камни. Недавно там появилось объявление о продаже древней человеческой головы времен Атлантиды. За раритет ростовчанин просит всего-то 110 миллионов рублей. Мы решили узнать, за что продавец требует целое состояние.

НА ГОЛОВЕ ЕСТЬ ПРИЕМНИК ДЛЯ СВЯЗИ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

- Предлагаю вашему вниманию миниатюрную голову древнего человека, - так начинается то самое объявление. - Размеры ее не велики: три сантиметра в высоту, два сантиметра в ширину.

Автор объявления утверждает, что голова сделана из кости бивня мамонта. А в местах, где у головы глаза, мужчина под лупой рассмотрел даже смолы и останки древних микроорганизмов, в том числе мелких рыбешек, паучков и ракушек. И это все он увидел на трехсантиметровой фигуре!

А еще ростовчанин уверен, что обладатель редкого предмета сможет связываться с инопланетным разум: мол, на темени головы, по словам продавца, есть магнитики-антенны.

- Это явно передатчик для связи с иными цивилизациями. А по центру головы выглядывает приемник, - строит догадки и набивает цену хозяин дорогой вещицы.

Новый хозяин чудо-головы, надеется владелец объявления, сможет разгадать то, чего он так сделать и не смог. Он уверен: голова - ключ к загадке межпланетарного разума во Вселенной.

Ростовчанин уверяет: еаходка - уникальная. Фото: сайт бесплатных объявлений Авито.

УДАЛОСЬ РАЗГЛЯДЕТЬ ДРЕВНИЙ КАЛЕНДАРЬ И МИНИ-ЧИПЫ

Правда, вот продать ценный товар мужчина готов не абы кому, а ученым, чтобы те подтвердили все его догадки и провели анализ древней головы на современном оборудовании.

А пока покупателей дара древнейших цивилизаций не нашлось, продавец сам решил капнуть глубже. Для этого вновь взял лупу и стал рассматривать фигуру. И вновь сделал открытие.

На макушке любитель древних вещиц обнаружил мини-чипы. А внизу, в районе ушей, ему удалось рассмотреть цифры и непонятные буквы. А если наклонить голову, цифры исчезают, и появляются очертания древних городов.

- Может, это карта или календарь. Я четко там рассмотрел года 215, 243, 420 и 450. А в эти годы еще существовала Атлантида. Кто-то старался накопить и сохранить информацию тех времен. И у него это получилось, - предполагает дончанин в своем объявлении.

В целях безопасности продавец диковинной вещицы номер телефона в объявлении скрыл. А дописаться до него так и не удалось.

Однако, мы почитали отзывы о предприимчивом дончанине. Выяснилось, что мужчина никому не отвечает, если человек начинает расспрашивать его о товаре. Казалось бы, задавать уточняющие вопросы логично - никому не хочется тратить впустую баснословную сумму, за которую можно купить с десяток квартир.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Это либо прикол, либо афера"

Юрий КРУГЛОВ, академик Славянской всемирной академии, историк, г. Ростов-на-Дону:

- Атлантида – миф. И не имеет материальной культуры. Об этом пишет академическая наука. Этот экспонат никак не может быть с этого мифического острова-государства. Поэтому «древняя голова», на мой взгляд, – афера чистой воды. Вряд ли автор объявления об этом не знает. Думаю, это больше похоже на остроумный прикол: видите ли, стрижка у него современная. Согласитесь, не каждый в здравом уме отдаст за трехсантиметровую фигурку 110 миллионов рублей. А вот интересующихся, как оказалось, не мало.

Кстати, у нас в Крыму есть затопленный город Акра, его еще называют Крымской Атлантидой. Можно предположить, что голова оттуда. Ну опять же. Крымская Атлантида - название искусственное. Это затопленные объекты на берегах Черного моря. И они порой были античных времен. Но это обыденное дело. В этом нет ничего особенного. И то, что там находят археологи, обычно ценности не имеет.

На этой голове нет ни магических знаков, ни особых символов. То есть нет того, что могло бы ее выделить из ряда тех находок, которые археологи часто складывают в корзину. А они обычно в Крымской Атлантиде находят осколки ваз и другие черепки, которые не несут в себе никакой ценности.

Я пытаюсь рассмотреть в этой голове хоть что-то, но ничего не нахожу. И если на то пошло, то казачьи любовные бляшки и другие донские амулеты могут стоить дороже, чем эта голова. Ведь они несут пользу, а в этой голове ровным счетом ничего.

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