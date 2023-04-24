Для шашлыка, считает нейросеть, надо брать свинину или говядину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как праздновать Первомай, обычно мы знаем от окружающих нас людей, из сми, Интернета. Да просто знаем и все тут. На волне популярности нейросетей мы решили поинтересоваться у одной из них, как можно отметить этот праздник.

Для этого корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» взял «интервью» у нейросети. Ответы на вопросы не правили и оставили как есть.

— Привет! Представься читателям.

— Я — виртуальный ассистент, созданный для помощи людям в решении различных задач, - пишет продвинутый «собеседник». - Я могу отвечать на вопросы, помогать с поиском информации в интернете, напоминать о важных датах и событиях, переводить тексты на другие языки и выполнять многие другие полезные задачи.

Мной управляет искусственный интеллект, который позволяет мне учиться и развиваться с каждым новым разговором. Я стараюсь быть максимально полезным для людей и помогать им в решении разных задач.

— Расскажи о Первомае, и как его праздновать?

— Первое мая - это международный День солидарности трудящихся, который установлен в память о событиях Чикагской забастовки 1886 года. В этот день люди по всему миру выходят на улицы, проводят демонстрации и шествия, выражая свою поддержку рабочим и трудящимся.

Для празднования Первого мая можно организовать митинг или шествие, взять участие в мероприятиях, которые проводятся в вашем городе, посетить выставки, концерты или спектакли, посвященные этому дню. Также можно ознакомиться с историей трудового движения, прочитать произведения, написанные трудящимися, обсудить трудовые и социальные проблемы в обществе и подумать о том, как можно улучшить условия труда и жизни для всех.

Не забывайте, что Первомай - это не только праздник, но и возможность подумать о том, как можно стать активным участником общественной жизни и привнести что-то полезное в жизнь своего города и страны.

— А что делать, если приходится работать в этот день?

— Если вам приходится работать на Первомай, это может быть расстроительно, но есть несколько способов, чтобы взять от этого праздника максимум:

1. Вы можете устроить маленький праздник на работе: предложить коллегам купить вкусняшки и разрешить однодневный дресс-код, чтобы создать праздничную атмосферу.

2. Если ваши планы не позволяют отметить праздник на работе, то стОит запланировать его на выходные. Многие города проводят множество мероприятий в честь Первомая: открытые концерты, карнавалы, ярмарки и фестивали.

3. Помните, что работа – это только часть вашей жизни, а не все. Всегда находите время для себя, отдыха и наслаждения жизнью, даже если вы работаете в день Первомая.

КОНКРЕТНО

Рецепт шашлыка от нейросети

Ингредиенты:

- свинина или говядина – 1 кг;

- лук – 2 шт;

- перец (черный, красный, душистый) – по вкусу;

- соль – по вкусу;

- масло растительное – 50 мл;

- укроп – 1 связка.

Как готовить:

Шаг 1. Подготовьте мясо, нарежьте его на куски среднего размера.

Шаг 2. Нарежьте лук на четвертинки и добавьте к мясу.

Шаг 3. Посыпьте мясо перцем и солью, перемешайте.

Шаг 4. Оставьте на несколько часов в холодильнике.

Шаг 5. Нанизайте на шампуры мясо и лук.

Шаг 6. Смажьте мясо маслом.

Шаг 7. Зажаривайте на решетке гриля до золотистого цвета с обеих сторон (около 10-15 минут).

Шаг 8. Наконец, посыпьте шашлык укропом и подавайте с овощами или хлебом.

Приятного аппетита!

PS: Нейросети могут не только отвечать на вопросы, но и писать рассказы, стихи, картины и даже писать код для программ. Пока это все работает не идеально, но прогресс не стоит на месте...

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