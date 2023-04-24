В Ростовской области избитая женщина при смерти два дня ждала помощи, пока ее муж и брат были в соседней комнате

Лишь через два дня мучений женщину уже при смерти отвезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пугающая своим цинизмом история произошла в одном из сельских районов Ростовской области. Мужчина жестоко избил сожительницу и на несколько дней оставил в комнате умирающую женщину. В деле разбирались правоохранительные органы, а точку поставил суд. Рассказываем подробности.

ЗАСИДЕЛИСЬ В ГОСТЯХ

40-летний Андрей и 38-летняя Валентина (все имена изменены — прим. ред.) — известная в родном селе пара. Жили вместе много лет, любили выпить и не работали.

Источник КП — Ростов-на-Дону» рассказывает, что 18 февраля пара наведалась в гости к двоюродному брату Валентины. Там сообразили на троих.

Позже Андрей уже устал и захотел домой, о чем и сказал своей даме. Женщина же собиралась остаться у брата подольше. Каждый настаивал на своем, пока сожители не повздорили. Слово за слово, и вот уже Андрей бьет Валентину по лицу — да так, что она упала.

ЗИМНИМ БОТИНКОМ УДАРИЛ В ЛИЦО

Мужчина спросил еще раз, пойдет ли женщина с ним домой. Та ответила, что останется.

И в ответ получила пяткой зимнего ботинка в лоб. От такого удара пострадавшая уже не могла говорить. Сожитель поднял и отнес ее на диван, говоря, что отлежится, и ничего страшного не будет. А сам уже и забыл, что хотел домой, — продолжил застолье с ее братом.

ДВА ДНЯ СТОНАЛА ОТ БОЛИ

Валентина тем временем стонала от боли. Когда Андрей спросил у женщины, нужно ли ехать в больницу, она просто махнула рукой. Пострадавшая не могла вымолвить ни слова, а мужчины восприняли это как знак того, что ничего не нужно.

Избитая пролежала в комнате два дня, пока ее сожитель и брат пили. Тревогу забил заглянувший «на огонек» гость. Увидев Валентину, он настоял на обращении в скорую помощь. Валентину наконец повезли в больницу — к тому моменту она была уже при смерти.

Оказалось, что женщина поучила не только ссадины и кровоподтеки, но и закрытую черепно-мозговую травму. У Валентины были сломаны нос, кости, образующие глазницу и не только. Пострадавшая получила тяжелый ушиб головного мозга. Несчастная перенесла трепанацию черепа. И даже после выписки из больницы она еще не может говорить.

ВИНУ НЕ ОТРИЦАЛ

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций...психическое расстройство...или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности», — рассказал прокурор Ремонтненского района Сергей Смородинов.

Такое преступление, напомним, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

На суде Андрей во всем признался и отказался от дачи показаний. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — два с половиной года в колонии общего режима. Отметим, что наказание в законную силу еще не вступило, и осужденный может его обжаловать.

Также суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда — теперь уже бывший сожитель Валентины должен будет выплатить ей 500 тысяч рублей.

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