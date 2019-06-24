В Белой Калитве подросток палкой проломил череп взрослому мужчине

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-24T16:04:07+03:00

Пострадавших умер через некоторое время в своей квартире

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Вопиющий случай произошел в ночь на 19 июня в Белой Калитве: 17-летний подросток насмерть забил палкой взрослого мужчину. Они встретились около 1:00 возле магазина на улице Гагарина и что-то не поделили. Во время внезапной ссоры парень схватил деревяшку и не менее трех раз ударил 39-летнего оппонента по голове. У того оказался проломлен череп.

- У пострадавшего зафиксированы перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. От полученных травм мужчина скончался по месту жительства через некоторое время после драки, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Известно, что подросток к тому моменту уже состоял на учете в местном отделе ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU