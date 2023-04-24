Ростовский зоолог: на увеличение числа осетровых в Азовском море повлияло присоединение Крыма

Впервые рост осетровых в Азовском море был зарегистрирован в 2015 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азовском море выросло число осетровых, занесенных в Красную книгу. По данным Азово-Черноморского филиала Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в 2023 году ученые исследовали 34 особей русского осетра и севрюги.

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин рассказал «КП-Ростов-на-Дону», почему восстановление популяции осетровых в будущем — больше не фантастика, а перспектива.

КОНТРОЛЬ И ВЫБРОС МОЛОДИ

По словам зоолога, число осетровых начало увеличиваться с 2015 году. Рост стал наблюдаться спустя почти год после присоединения Крыма.

— Взаимосвязь между этими событиями простая. Зоны зимовок осетровых в Казантипском и Арабатском заливах перешли под юрисдикцию Россисйкой Федерации — а это совершенно другой уровень контроля за рыболовством. Раньше заливы были браконьерскими очагам. Сейчас за выловом здесь внимательно следят, — говорит Сергей Дудкин.

Изменилось не только количество рыбы, но и ее размер. Ученые чаще регистрируют крупные особи, осетровые стали доживать до зрелого возраста. По словам Дудкина, говорить о восстановлении популяции пока рано, но надежда на это появилась.

— Это уже не какое-то фантастическое предположение, а перспектива. Северное побережье перешло под юрисдикцию России. Возможно, в будущем здесь также будет организован контроль. Если это произойдет, появится надежда не только на восстановление численности, но и открытие промысла.

Зоолог отмечает, что численность осетровых поддерживают также с помощью искусственного воспроизведения. Каждый год в Азовское море выпускают около пяти миллионов молоди.

КАКУЮ РЫБУ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ?

Ранее в Азовском море удалось восстановить численность пиленгаса и камбалы-калкан. Если раньше популяции были на грани исчезновения, сейчас это едва ли не самая многочисленная рыба. Например, пиленгас порой встречается чаще карася.

— В 2015 году был закрыт промысел — это был самый эффективный метод. Сразу увеличилось количество производителей. А чем больше производителей, тем больше они дают потомства. В итоге популяция достигла таких размеров, когда сама может себя поддерживать за счет естественного воспроизведения. Промысел был открыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азовском море распространилась пресноводная рыба из Азии и Дальнего Востока

Амурский чебачок грозит вытеснить постоянных обитателей лиманов. (Подробности)