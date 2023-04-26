Четверолапый «навигатор»: как собака-поводырь способна запомнить до 50 маршрутов и распознать эмоции незрячего хозяина

Для Марии Тищенко из Егорлыкского района лабрадор-ретривер стал проводником по жизни Фото: из архива героя публикации.

Для 23-летней Марии Тищенко пес по кличке Берн стал проводником по жизни. Благодаря ему слабовидящая девушка из Егорлыкского района решила стать инструктором по обучению собак-поводырей.

Мария и Берни неразлучны Фото: из архива героя публикации.

НЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

- Я родилась недоношенной, на сроке семь месяцев, от этого и проблемы со зрением. Еще в младенчестве мама заметила у меня в глазах помутнение и стала водить по врачам, - рассказала Мария.

Родители возили дочь в московскую клинику, где именитые профессора назначали разные препараты и процедуры. Самым страшным были уколы в глаза, из-за которых с лица девочки не сходили синяки.

Спустя десять лет московские врачи сказали, что больше ничем помочь не могут. Зрение маленькой пациентки стремительно ухудшалось.

- У меня несколько диагнозов, в том числе частичная атрофия зрительного нерва, - поясняет Мария.

Когда Маше было 12 лет мама узнала про Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии в Уфе. Там девочке стали вводить за глазное яблоко препарат нового поколения.

- Это хотя бы остановило развитие болезни. С тех пор каждые полтора года я приезжаю туда на инъекции. Сейчас у меня «минус шестнадцать», но очки я не ношу — у меня от них начинает сильно болеть голова. Вместо них мне помогает мой Берни, - с улыбкой говорит девушка.

Берни сопровождает Марию повсюду Фото: из архива героя публикации.

"ЖДАЛ ИМЕННО МЕНЯ!"

Впервые Маша встретила поводырей в новочеркасской школе-интернате. Во время Урока доброты участники донского клуба владельцев собак-проводников «Золотой пес» познакомили ребят со своими четвероногими спутниками. Сразу же после занятий старшеклассница позвонила маме и сказала, что ей очень нужен такой друг!

Во время медкомиссии девушке вписали собаку-проводника в индивидуальную программу реабилитации, после чего мама отправила заявку на питомца в Российскую школу подготовки собак-проводников в Купавне (Подмосковье).

- Мне можно сказать повезло. Люди ждут своего поводыря по нескольку лет. А мне позвонили из школы через полгода, - говорит Мария. - Оказалось, что из-за пандемийных ограничений за Берном не смогли приехать четыре человека. Я была пятой в очереди. Возможно, это судьба, и он ждал именно меня!

Вместе с отцом Мария приехала на машине в Купавну. Девушку поселили в гостинице при школе, так как ей предстояло научиться жить с собакой-проводником.

- Берна мне передали уже на следующий день. Помню, что всю ночь он громко храпел. А когда я проснулась, то уткнулась в его усатую морду: лапами он стоял на полу, а голову пристроил на подушке. С тех пор всегда меня так будит, - смеется девушка.

В течение двух недель Мария посещала лекции ветеринаров и кинологов, училась произносить команды с нужной интонацией, ухаживать за собакой, например отмерять стаканчиками положенное количество корма и многое другое. А еще ориентироваться на местности — для этого в школе построен импровизированный городок с макетами зданий и транспорта.

Узнать собаку-поводыря можно по шлейке с красным крестом Фото: из архива героя публикации.

УЧУЯЛ БЕДУ

Маше запомнился случай, когда один из лабрадоров отказался идти на тренировочную площадку вместе со слабовидящей женщиной. Даже инструктор оказался бессилен перед неожиданным упрямством животного. Но когда инвалид по зрению вернулась в свой номер, то почувствовала себя плохо.

- Женщина была диабетиком, и у нее сильно повысился сахар в крови. Видимо, собака каким-то особым чутьем распознала грозящую человеку опасность, - считает Мария.

После обучения Мария с Берном сдали экзамен и вместе поехали домой. С тех пор они неразлучны. Пес будит хозяйку по утрам и сопровождает повсюду. Примечательно, что лабрадоры могут запомнить до пятидесяти маршрутов! Девушка отдает команду: «вперед, магазин», «вперед, сбербанк», «вперед, институт», «вперед, поликлиника»… И собака ведет ее в нужное место.

- Конечно, сначала нужно разучить маршруты вместе со зрячим человеком. Для этого на пути выбираются опорные точки. Это может быть фонарный столб, от которого надо свернуть вправо, чтобы попасть в магазин. Возле каждой такой точки нужно остановиться, дать лакомство и повторить название маршрута, - поясняет Мария Тищенко.

Кроме того, собаки-проводники помогают человеку обходить люки и другие препятствия. Они знают специальные команды: «ищи выход», «ищи скамейку», «ищи остановку», «ищи автобус»,

Вот только не всегда окружающие с понимаем относятся к четвероногим «навигаторам».

Четвероногий помощник инвалида должен быть равнодушен к котам и угощениям Фото: из архива героя публикации.

С СОБАКОЙ - НА ВЫХОД

- Однажды я опаздывала в институт, и нам с Берни пришлось сесть в переполненный автобус. И вдруг водитель говорит: «Выходите со своим псом», - вспоминает девушка.

Мария отказалась, ведь по закону собаки-проводники могут сопровождать слабовидящего человека повсюду. Пока шофер звонил руководству по поводу нештатной ситуации, пассажиры стали возмущаться: мол, влезла слепая со своим псом и всех задерживает. «Я вас не задерживаю, можете выйти», - спокойно отвечала Мария.

В конце концов, люди начали недовольно протискиваться к дверям, а одна мамочка рявкнула: «У меня дети не привитые, а ты тут со своей собакой!».

- «Зато у меня собака привита» — парировала девушка.

В итоге они с Берни доехали до института в полупустом автобусе. Но неприятный осадок, конечно, остался.

Собаки-поводыри проходят специальное обучение, чтобы помогать человеку Фото: из архива героя публикации.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Каждый человек, получивший собаку-проводника в Купавне, спустя год приезжает сюда на конкурс. Он призван проверить, сложился ли тандем хозяина и четвероногого друга. Во время такого визита Мария поняла, что хочет здесь работать. Сейчас девушка учится на инструктора и узнает много интересного.

Какие собаки становятся поводырями? Дружелюбные, сообразительные и, конечно, спокойные.

- За щенками наблюдают с раннего возраста. Первый тест они проходят в 45 дней, потом в три, шесть и десять месяцев. Например, не боится ли песик заведенной машины, выстрелов из сигнального пистолета, странных предметов типа чучела, - говорит Мария.

В полтора года прошедших отбор животных передают инструктору. На одного из них приходится пять хвостатых учеников. В среднем, подготовка поводыря занимает полгода.

Собака-проводник должна спокойно переносить шум и поездки в любом виде транспорта (для этого с ними занимаются на специальных тренажерах, - прим. авт.). А еще быть равнодушной к сородичам и кошкам.

- В нашей школе «работают» два кота: на их содержание выделяются казенные средства. Во время занятий они служат своего рода приманкой. На котов надевают специальную шлейку, после чего водят рядом собак, - рассказывает Мария Тищенко. - Если пес пытается побежать за кошкой, его резко одергивают и командуют «фу». И так до тех пор, пока собака не пройдет мимо спокойно.

НЕ ПЛАЧЬ, ХОЗЯЙКА!

Невольно возникает вопрос: что делать с профнепригодными псами? По словам Марии, таких просто продают, и они становятся домашними любимцами здоровых людей.

Восемьдесят процентов собак-поводырей это лабрадоры. Они умны, надежны, обладают крепкой нервной системой. Считается, что представителя этой породы — единственные, кто заглядывает хозяину в глаза, чтобы понять его эмоции.

- Мой Берни — веселый, спокойный и ласковый. На ночь обязательно приходит целоваться, без этого не заснет. А еще не выносит моих слез — стоит мне заплакать - несет игрушки и вкусняшки. Словно хочет подарить мне весь свой собачий мир, лишь бы я не огорчалась , - с улыбкой говорит Мария.

Собака-проводник не просто четвероногий друг, а незаменимый помощник для инвалида по зрению Фото: из архива героя публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Восемь лет - и на пенсию

Надежда Леонтьева, руководитель донского клуба владельцев собак-проводников «Золотой пес»:

- По закону инвалид первой группы может получить собаку-поводыря бесплатно. Она приравнивается к техническим средствам реабилитации, таким как «говорящие» часы, термометры, трости... На содержание собаки государство выделяет в год 32 тысячи рублей. Но этого мало, нужно как минимум 56 тысяч на корм, лечение и вакцинацию.

Считается, что срок эксплуатации собаки-поводыря, как бы не цинично это не звучало, восемь лет. В этом возрасте она может «выйти на пенсию». Но при хорошем уходе лабрадоры несут службу и 12 лет. Если собака становится стара и слаба, инвалид имеет право получить нового помощника. Но я не знаю ни одного человека, который бы вернул своего верного поводыря в казенное учреждение. Даже если они берут молодого пса, то оставляют пожилого доживать свой век дома.

Надежда Леонтьева - создательница донского клуба владельцев собак-проводников "Золотой пес" Фото: из архива героя публикации.

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