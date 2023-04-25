«10 минут - и в Ростовской области»: жители ДНР рассказали, как работает новый пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское»

Через новое КПП люди проезжают всего за 10 минут. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области открылся модернизированный пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское». Обновленный контрольно-пропускной пункт из шести полос доступен для легковых и порожних грузовых авто. Известно, что за сутки через него сможет проехать более четырех тысяч транспортных средств.

СТАРАЛИСЬ ВЫЕЗЖАТЬ ЗАРАНЕЕ

Модернизированный пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское» работает в тестовом режиме и только набирает обороты, за последние сутки там проехали около 230 автомобилей. При этом общая пропускная возможность гораздо больше. По словам жителей ДНР, теперь время в пути значительно сократилось, а добираться домой и обратно стало гораздо проще.

– Здесь мы впервые, до этого, как и многие проезжали либо через «Успенку», либо через «Куйбышево», но там стабильно аншлаг, - уверяет житель ДНР Евгений Литвин. - Причем, основной наплыв в сторону Донецка длится с 14:00 до 21:00. Зная, что ждать проезда долго, люди старались выезжать заранее, создавая тем самым ажиотаж и своеобразную гонку. А тут, каких-то 10 минут - и уже в Ростовской области. Такое ускорение маршрута, безусловно, радует: ведь ездим мы Ростов довольно часто - когда по работе, а когда забрать почту. Дело все в том, что в Донецке перестали работать многие транспортные компании, а чтобы забрать или отправить какую-либо посылку люди едут в Ростовскую область, это тоже одна из причин, по которой увеличивается транспортный поток.

– Мы вообще частенько ездим по делам из Донецка в Ростов через «Успенку», правда, там всегда собираются большие пробки. Сегодня вот решили протестировать дорогу в сторону КПП «Шрамко-Ульяновское» и ни чуть не пожалели, - отметил Дмитрий Еремченко.

Своими впечатлениями поделилась и пожилая пара Гаврилиных из Горловки:

- На самом деле сегодня рано утром мы, как и всегда отправились на КПП «Успенка». Однако уже на месте сотрудники ДПС подсказали, что совсем недалеко запустился пропускной пункт «Шрамко-Ульяновское». Посоветовавшись с женой, решил развернуть машину в этом направлении. Было непривычно: там абсолютно свободное движение. В общей сложности проезд занял минут пять-десять, не больше.

ДОРОГА БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

- Открытие состоялось 15 апреля, - рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. – При этом уже сейчас видим, как автомобилисты нашего региона и ДНР все активнее начинают его использовать. Запуск такого проекта позволяет, прежде всего, дополнительно оптимизировать все транспортные потоки на территории двух регионов. Реализация данного КПП стала возможна благодаря помощи федеральных структур и Правительства Ростовской области.

Также Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское» имеет потенциал для раскрытия движения дополнительного потока.

– Более того, совместно с муниципальной властью мы активно занимаемся ремонтом подъездных путей, - добавил он. - На данный момент, выделено 10 миллионов рублей на первичные меры устранения дефектов. При малейших улучшениях погоды продолжим устранять дефекты, заметные при подъезде к новому пункту пропуска. В течение месяца будут выполнены карто-ямочные работы с соблюдением всех нормативов и стандартов.

По словам спикера, этот вопрос держит на личном контроле губернатор Ростовской области и министр транспорта.

- Вместе с тем мы понимаем, что нагрузка на автомобильные дороги РО значительно выросла за последнее время, в том числе на существующее дорожное покрытие, - говорит собеседник издания. - На данный момент активно занимаемся этим вопросом. По предварительным подсчетам, для полноценного капитального ремонта всех объектов дорожной сети, задействованных в формировании транспортных связей с новыми субъектами РФ, в том числе и те участки которые пострадали в ходе транспортировки техники и стройматериалов, потребуется сумма в 2,5 миллиарда рублей. Главное, чтобы у нас была возможность получить эти средства из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самые опасные дороги в Ростовской области по числу аварий определили в ГИБДД

Составили карту, где чаще всего происходят ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области(подробнее)