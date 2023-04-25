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Общество25 апреля 2023 14:29

«10 минут - и в Ростовской области»: жители ДНР рассказали, как работает новый пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское»

Его запуск позволяет дополнительно оптимизировать транспортные потоки на территории двух регионов
Александра КАКАСЬЕВА
Через новое КПП люди проезжают всего за 10 минут.

Через новое КПП люди проезжают всего за 10 минут.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области открылся модернизированный пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское». Обновленный контрольно-пропускной пункт из шести полос доступен для легковых и порожних грузовых авто. Известно, что за сутки через него сможет проехать более четырех тысяч транспортных средств.

СТАРАЛИСЬ ВЫЕЗЖАТЬ ЗАРАНЕЕ

Модернизированный пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское» работает в тестовом режиме и только набирает обороты, за последние сутки там проехали около 230 автомобилей. При этом общая пропускная возможность гораздо больше. По словам жителей ДНР, теперь время в пути значительно сократилось, а добираться домой и обратно стало гораздо проще.

– Здесь мы впервые, до этого, как и многие проезжали либо через «Успенку», либо через «Куйбышево», но там стабильно аншлаг, - уверяет житель ДНР Евгений Литвин. - Причем, основной наплыв в сторону Донецка длится с 14:00 до 21:00. Зная, что ждать проезда долго, люди старались выезжать заранее, создавая тем самым ажиотаж и своеобразную гонку. А тут, каких-то 10 минут - и уже в Ростовской области. Такое ускорение маршрута, безусловно, радует: ведь ездим мы Ростов довольно часто - когда по работе, а когда забрать почту. Дело все в том, что в Донецке перестали работать многие транспортные компании, а чтобы забрать или отправить какую-либо посылку люди едут в Ростовскую область, это тоже одна из причин, по которой увеличивается транспортный поток.

– Мы вообще частенько ездим по делам из Донецка в Ростов через «Успенку», правда, там всегда собираются большие пробки. Сегодня вот решили протестировать дорогу в сторону КПП «Шрамко-Ульяновское» и ни чуть не пожалели, - отметил Дмитрий Еремченко.

Своими впечатлениями поделилась и пожилая пара Гаврилиных из Горловки:

- На самом деле сегодня рано утром мы, как и всегда отправились на КПП «Успенка». Однако уже на месте сотрудники ДПС подсказали, что совсем недалеко запустился пропускной пункт «Шрамко-Ульяновское». Посоветовавшись с женой, решил развернуть машину в этом направлении. Было непривычно: там абсолютно свободное движение. В общей сложности проезд занял минут пять-десять, не больше.

ДОРОГА БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

- Открытие состоялось 15 апреля, - рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. – При этом уже сейчас видим, как автомобилисты нашего региона и ДНР все активнее начинают его использовать. Запуск такого проекта позволяет, прежде всего, дополнительно оптимизировать все транспортные потоки на территории двух регионов. Реализация данного КПП стала возможна благодаря помощи федеральных структур и Правительства Ростовской области.

Также Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что пункт пропуска «Шрамко-Ульяновское» имеет потенциал для раскрытия движения дополнительного потока.

– Более того, совместно с муниципальной властью мы активно занимаемся ремонтом подъездных путей, - добавил он. - На данный момент, выделено 10 миллионов рублей на первичные меры устранения дефектов. При малейших улучшениях погоды продолжим устранять дефекты, заметные при подъезде к новому пункту пропуска. В течение месяца будут выполнены карто-ямочные работы с соблюдением всех нормативов и стандартов.

По словам спикера, этот вопрос держит на личном контроле губернатор Ростовской области и министр транспорта.

- Вместе с тем мы понимаем, что нагрузка на автомобильные дороги РО значительно выросла за последнее время, в том числе на существующее дорожное покрытие, - говорит собеседник издания. - На данный момент активно занимаемся этим вопросом. По предварительным подсчетам, для полноценного капитального ремонта всех объектов дорожной сети, задействованных в формировании транспортных связей с новыми субъектами РФ, в том числе и те участки которые пострадали в ходе транспортировки техники и стройматериалов, потребуется сумма в 2,5 миллиарда рублей. Главное, чтобы у нас была возможность получить эти средства из федерального бюджета.

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