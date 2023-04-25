Самые опасные дороги в Ростовской области по числу аварий определили в ГИБДД

На трассе М-4 «Дон» оказалось пять опасных участков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госавтоинспеции назвали пять участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, где чаще всего происходят ДТП. С начала 2022 года на каждом из них было зарегистрировано не менее трех аварий. А также еще 8 участков других дорог, где надо быть предельно внимательными. Для удобства читателей «КП-Ростов-на-Дону» мы отметили эти места на карте.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ

Четыре из них находятся на подъезде к Ростову на Новочеркасском шоссе. Пятый — в районе Нопоперсиановки. Там, по данным сервиса Яндекс, часто фиксируют пробки либо плотное движение. Возможно, именно из-за этого там машины бьются.

Так, 1023 километр расположен в районе Новоперсиановки. 1040 километр — в районе Красного колоса. Сразу два километра — 1047 и 1048 — в районе Рассвета. 1053 километр находится немножко ближе к Ростову.

На всех опасных местах трассы М-4 «Дон», кроме 1023 километра в районе Новоперсиановки, с открытием нового участка дороги — объезда Аксая (планируют завершить до конца 2023 года, — прим. Авт.) — должен снизиться пассажиропоток. Все транзитные машины не будут доезжать до этих участков трассы.

Самые опасные участки на федеральной трассе М-4 «Дон». Фото: Яндекс.Карты

И ЕЩЕ ВОСЕМЬ

Также еще на восьми участках дорог Ростовской области водителям надо быть предельно внимательными.

На дороге «Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с ДНР» — это 59 и 62 километры.

На трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР» — 325 километр.

На Северном обходе Ростова — 10 километр, на обходе Волгодонска — 1 километр.

На магистрали «Ростов (от трассы «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск» — 114-километровый участок с 96 по 210 километр.

На трассе «Самбек – М.Курган – Куйбышево – Снежное» — 3, 4 и 24 километрах.

На дороге «Ростов (от трассы М-4 «Дон») – Азов» — четыре участка на 0, 14, 15 и 19 километрах.

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