В майские праздники на трассе М-4 «Дон» приостановят ремонт моста через Северский Донец

Работы по реконструкции моста идут с опережением графика. Фото: минтранс Ростовской области.

Во время майских праздников, вплоть до 9 мая, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» будет приостановлен ремонт моста через реку Северский Донец. Об этом сообщили в минтрансе области.

— Движение по левому мосту в сторону Ростова будет открыто по двум полосам, как и планировалось, — отмечено в сообщении.

Ремонт этого участка трассы возобновят после 9 мая. Завершить работы планируют до пика летнего сезона, открыв движение по двум полосам в штатном режиме.

На правом мосту подходит к концу надвижка металлических пролетов. Из 387 метров осталось установить 47. Этот участок планируют завершить в конце апреля.

Сейчас работы по реконструкции моста идут с опережением графика. Завершить их, согласно госконтракту, должны до конца 2023 года.

Старый правый мост был открыт для движения в 1966 году. Он прослужил более 50 лет. В 2019 году его закрыли. А в июле прошлого года начали демонтаж.

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