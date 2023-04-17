Число пробок планируют сократить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пообещали сократить число пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Согласно опубликованной информации, в 2023 году планируется отремонтировать на трассе 253 км дорог, из которых 69 км приходятся на Ростовскую область. При этом, график работ составили так, чтобы не доставлять дискомфорт водителям во время основного сезона отпусков. Так, число заторов на трассе значительно сократится.

Так, пропускная способность на трассе в пик отпускного сезона станет меньше и за счет сдачи обхода Аксая.

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(Подробности)