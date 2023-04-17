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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:37

В Ростовской области законопроект о повышении платы за капитальный ремонт отправили на доработку

Проект закона могут повторно внести на рассмотрение в Заксобрании
Лейла МИРИШОВА
Проект закона могут повторно внести на рассмотрение в Заксобрании

Проект закона могут повторно внести на рассмотрение в Заксобрании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области законопроект об увеличении платы за капремонт отправили на доработку. Об этом сообщили в правительстве региона.

Причиной такого решения стала необходимость юридико-технической доработки проекта. Согласно комментарию властей, после доработки необходимой документации решение о его повторном внесении планируют повторно вынести на рассмотрение в Заксобрании.

- Решение о его повторном внесении будет принимать инициатор и разработчик — министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, — говорится в комментарии.

Отметим, что тариф на капитальный ремонт хотели повысить на 12%, а минимальный размер взноса за квадратный метр планировали установить на уровне14 рублей.

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Проект закона могут повторно внести на рассмотрение в Заксобрании

(Подробности)