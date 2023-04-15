Власти Ростовской области рассказали, почему отозвали законопроект о повышении тарифов на капремонт

Минимальный взнос предлагали увеличить до 14 рублей за квадратный метр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области прокомментировали отзыв законопроекта о капремонте, предполагающего повышение тарифа. Причину назвали в региональном правительстве.

Поясняется, что решение связано с необходимостью юридико-технической доработки проекта.

— После доработки документа решение о его повторном внесении будет принимать инициатор и разработчик — министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, — говорится в комментарии.

Напомним, тариф на капремонт планировали повысить на 12%. Минимальный размер взноса предлагали установить на уровне 14 рублей за квадратный метр.

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