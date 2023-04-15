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НовостиОбщество15 апреля 2023 14:47

Власти Ростовской области рассказали, почему отозвали законопроект о повышении тарифов на капремонт

Проект закона могут повторно внести на рассмотрение в Заксобрании
Михаил СТРИЖЕВ
Минимальный взнос предлагали увеличить до 14 рублей за квадратный метр.

Минимальный взнос предлагали увеличить до 14 рублей за квадратный метр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области прокомментировали отзыв законопроекта о капремонте, предполагающего повышение тарифа. Причину назвали в региональном правительстве.

Поясняется, что решение связано с необходимостью юридико-технической доработки проекта.

— После доработки документа решение о его повторном внесении будет принимать инициатор и разработчик — министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, — говорится в комментарии.

Напомним, тариф на капремонт планировали повысить на 12%. Минимальный размер взноса предлагали установить на уровне 14 рублей за квадратный метр.

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В Ростовской области отозвали проект закона о повышении тарифов на капремонт

Соответствующее письмо опубликовал депутат Заксобрания. (Подробности)