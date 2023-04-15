В Ростовской области отозвали проект закона о повышении тарифов на капремонт

Взносы на капремонт предлагали проиндексировать на 12%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Алексей Мисан сообщил об отзыве проекта закона о повышении тарифов на взносы за капремонт. Информацию об этом он опубликовал на официальной странице в соцсети.

Мисан уточнил, что речь идет о проекте «О внесении изменений в статью 6 Областного закона «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Он напомнил, что этот законопроект устанавливал ежегодное повышение тарифов на уровень индекса потребительских цен.

По словам депутата, письмо об отзыве проекта появилось в открытом доступе. Соответствующий документ он опубликовал на своей странице.

Алексей Мисан объяснил, что с момента внесения законопроекта в Заксобрание прошло меньше месяца. За это время жители собрали более 30 тысяч подписей против этого решения.

— Отзыв этого законопроекта — очередной пример, как совместными усилиями, объединившись, мы можем влиять на принятие решений, — написал парламентарий.

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