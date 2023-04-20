В Ростовской области на ремонт дороги из Ростова к границе с ДНР потратят 2,7 млрд рублей

По проекту участок дороги должен соответствовать II категории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на ремонт участка трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с ДНР (со 108 по 119 км) планируют потратить 2,7 млрд рублей. Эта сумма должна поступить из федеральной казны, говорится на сайте госзакупок.

Сейчас заказчик - ФКУ Упрдор Москва - Волгоград - начал поиски подрядчика, который выполнит проект, проведет инженерные изыскания и примет участие в капремонте. Конкурс открыли 19 апреля, заявки будут принимать до 5 мая. Окончательно исполнителя утвердят 11 мая 2023 года.

Речь идет об дороге, которая расположена в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе. По проекту, участок дороги должен соответствовать II категории, а также иметь четыре полосы. Расчетная скорость движения - 100 км/ч. Капитальный ремонт на 11-километровом отрезке должны завершить до 15 октября 2024 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал решить проблему с транспортными заторами на КПП «Гуково».

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