В Таганроге временно ограничат движение по участку Николаевского шоссе

На Николаевском Шоссе введут одностороннее движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 по 25 апреля в Таганроге транспорт по Николаевскому Шоссе пустят в одну сторону. Об этом предупредили местные власти.

- Будет введено ограничение путем введения одностороннего движения по направлению от улицы Химической до выезда из города, - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Ограничение не коснется общественного транспорта. Объезд рекомендуют выполнять по Химической, Котлостроительной, 16-у Новому, Лизы Чайкиной, 7-у Новому к объездной дороге Ростов-Таганрог - граница Украины.

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