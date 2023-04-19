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НовостиОбщество19 апреля 2023 19:03

В Таганроге начали продавать осиновые колья для защиты от вампиров

Автор объявления уверяет, что это лучшее средство от нечисти
Лейла МИРИШОВА
Автор объявления уверяет, что это лучшее средство от нечисти

Автор объявления уверяет, что это лучшее средство от нечисти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге начали продавать осиновые колья для защиты от вампиров. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Так, автор уверяет потенциальных покупателей, что осиновые колья – надежная защита от нечисти. Их цена составляет 35 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит новый атрибут, который еще не был в работе. Однако, автор предупреждает, что колья не подготовлены и дал рекомендации по правильному углу заточки. Для одного или двух мистических существ — 35 градусов, для трех и более — 45 градусов. Автор инструктирует, что средство защиты не протестировано.

- Нечистые сущности умрут , даже если будут не вампирами. , — уверяет мужчина.

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