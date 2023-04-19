Автор объявления уверяет, что это лучшее средство от нечисти Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге начали продавать осиновые колья для защиты от вампиров. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Так, автор уверяет потенциальных покупателей, что осиновые колья – надежная защита от нечисти. Их цена составляет 35 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит новый атрибут, который еще не был в работе. Однако, автор предупреждает, что колья не подготовлены и дал рекомендации по правильному углу заточки. Для одного или двух мистических существ — 35 градусов, для трех и более — 45 градусов. Автор инструктирует, что средство защиты не протестировано.

- Нечистые сущности умрут , даже если будут не вампирами. , — уверяет мужчина.

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