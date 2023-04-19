С 15 мая в Аксае собираются закрыть единственное родильное отделение

В аксайской ЦРБ обещают усилить гинекологическую службу Фото: Евгения ГУСЕВА

В ЦРБ Аксайского района проведут реорганизацию. С 15 мая 2023 года акушерский стационар перестает принимать пациенток. Женщин будут обследовать и направлять в областные медучреждения. Об этом еще в марте рассказал главврач больницы Игорь Галеев.

- По стандартам необходимо круглосуточное дежурство, но больница не располагает таким штатом сотрудников. Наши роженицы теперь смогут получать помощь на более высоком уровне. Будет выполняться маршрутизация в учреждения с высокотехнологичными условиями, - разъяснил Игорь Галеев.

По словам медика, должны определить базовый роддом, куда будут направлять женщин, не имеющих осложнений. Маршрутный лист будет оформляться не позднее 36-й недели беременности. Перевозить будущих мам должна скорая помощь.

Параллельно с этим в аксайской ЦРБ обещают усилить гинекологическую службу. В здании роддома должен работать центр охраны женского здоровья с амбулаторией и стационаром.

Количество гинекологов собираются увеличить почти вдвое. Для экстренных случаев будут открыты резервный экстренный родильный зал и операционная.

Главный врач ЦРБ Аксая отметил, что за последние 9 лет количество рождений в больнице сократилось примерно в два раза: с 1236 младенцев в 2014 году до 722 в 2022 году.

- Спад числа родов связан с тем, что мамы со сложным течением беременности направляются в областные стационары. Другая часть пациенток также самостоятельно обращаются в более оснащенные учреждения областного уровня, - пояснил Игорь Галеев.

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