Власти Ростова планируют избежать дорожного коллапса при реконструкции улицы Вавилова

Работы собираются выполнять без остановки движения транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

При реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону планируют избежать дорожного коллапса. Об этом на заседании коллегии городской администрации отчитались перед сити-менеджером Алексеем Логвиненко.

Начать масштабное обновление проезжей части могут уже в 2023 году, так как почти все необходимые участки к этому моменту выкуплены у собственников.

Коллапса на дороге не должно быть, так как «работы собираются выполнять без остановки транспорта». Также не будет реверсивного движения.

Проект намерены выполнять поэтапно, начиная со второстепенных дорог с последующим переходом на основную. Предусмотрели альтернативные пути.

- В мае, после праздников, послушаем проектировщиков, подрядчиков, сотрудников УГИБДД. Выясним, как они это видят. Можно правильно откорректировать работу светофоров для улучшения дорожной обстановки, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, на этом же совещании глава администрации города предложил рассмотреть идею об организации одностороннего движения на улице Береговой.

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