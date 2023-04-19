Сити-менеджер Ростова предложил ввести одностороннее движение на улице Береговой

Сейчас на улице Береговой собираются заторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Береговой в Ростове-на-Дону должны ввести одностороннее движение. Такое предложение на заседании коллегии городской администрации озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы уже проговаривали ситуацию с Береговой. Она такая, какая есть, но двустороннее движение - перебор, потому что собираются большие пробки. Также с парковками проблемы: люди ставят машины слева и справа, после этого два авто уже не проходят, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что власти ранее обсуждали организацию одностороннего движения на Береговой и соседней улице. В этом случае предполагалось создание кругового маршрута с выездом через Богатяновский спуск.

Также на заседании подняли тему проезда по Вавилова во время будущей реконструкции. Работы собираются вести без остановки автотрафика, предусмотрели также альтернативные пути. Алексей Логвиненко потребовал снова тщательно обсудить вопрос после майских праздников.

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