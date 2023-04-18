Сити-менеджер Ростова вручил награды победителям фестиваля «Браво, дети!»

Алексей Логвиненко вручил главные награды фестиваля. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону подвели итоги VIII городского фестиваля «Браво, дети!». Театральные коллективы дошколят и школьников получили Гран-при, золотые, серебряные и хрустальные маски, рассказал в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Вручил сегодня главные награды фестиваля. Церемония состоялась в театре драмы имени Максима Горького. Популярность творческого состязания растет из года в год, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, лучших из лучших определили по итогам суперфинала, в котором в том числе участвовали ребята из Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Азова. В этом году основные призы остались в донской столице.

Награды распределились следующим образом:

Гран-при выиграли воспитанники коллектива «Искорки» и ребята из театра Чеховского клуба «Классика».

«Золотую маску» получили коллектив «Отражение» и представители театральной школы «На бис!».

Обладателями «Серебряной маски» стали участники театральной студии «Маленький актер» и театра «Замешательство».

«Хрустальную маску» завоевали коллективы «Россияночка» и театра-студии «Солнечный ветер».

Добавим, фестиваль «Браво, дети!» организовали для популяризации любительского театра. Еще несколько лет назад в Ростове было всего 18 школьных театров. Сегодня таких объединений уже более 200.

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