В Ростове на благоустройство дворовых территорий планируют потратить 77 млн рублей

На выделенные средства планируют ремонтировать подъезды и систему освещения
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове-на-Дону на благоустройство дворов около многоквартирных домов планируют потратить 77 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- На работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета выделено 50 млн рублей, из городского - 27 млн рублей. Предельный объем субсидии на обновление одной территории не должен превышать 5 млн рублей, - написал Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации, на выделенные средства планируют ремонтировать подъезды и систему освещения. Будут устанавливать скамейки и урны для мусора.
Обязательные требования при отборе площадок для благоустройства:
- земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет и находиться в муниципальной собственности;
- необходимо наличие положительного заключения государственной экспертизы и сметной стоимости работ
Добавим, сейчас ведется прием заявок от районов. В мае власти обещают утвердить окончательный список территорий, которые приведут в порядок в 2023 году.
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