В Ростове на благоустройство дворовых территорий планируют потратить 77 млн рублей

На выделенные средства планируют ремонтировать подъезды и систему освещения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону на благоустройство дворов около многоквартирных домов планируют потратить 77 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета выделено 50 млн рублей, из городского - 27 млн рублей. Предельный объем субсидии на обновление одной территории не должен превышать 5 млн рублей, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, на выделенные средства планируют ремонтировать подъезды и систему освещения. Будут устанавливать скамейки и урны для мусора.

Обязательные требования при отборе площадок для благоустройства:

- земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет и находиться в муниципальной собственности;

- необходимо наличие положительного заключения государственной экспертизы и сметной стоимости работ

Добавим, сейчас ведется прием заявок от районов. В мае власти обещают утвердить окончательный список территорий, которые приведут в порядок в 2023 году.

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