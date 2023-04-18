Глава администрации Ростова открыл международный турнир по футболу «Кубок Дружбы»

Матчи проведут спортсмены из Ростова, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону стартовал IV международный юношеский турнир по футболу «Кубок Дружбы U-14». В церемонии открытия на стадионе «Арсенал» принял участие глава администрации Алексей Логвиненко.

- Футбол популярен среди ростовчан. Этим видом спорта у нас занимаются более 10 тысяч человек. Турнир - прекрасная стартовая площадка для талантливых и увлеченных ребят. Развитию спортивной инфраструктуры мы уделяем самое пристальное внимание, - отметил Алексей Логвиненко.

Всего за победу в «Кубке Дружбы U-14» сразятся 8 команд из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска. Молодых спортсменов поддержат донские предприниматели: призовой фонд в номинациях «Лучший игрок» и «Самый красивый гол» составит 500 тысяч рублей, лучшая команда получить 1 млн рублей.

Добавим, вход на стадион «Арсенал» будет свободным, поэтому посетить игры смогут все желающие.

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