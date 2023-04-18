Обновление Дворца спорта в Ростове планируют завершить к июлю 2025 года

Вместимость Дворца спорта собираются увеличить до 5 тысяч зрительских мест. Фото: сайт правительства РО

Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону планируют завершить к июлю 2025 года, то есть на несколько месяцев раньше установленного срока. Об этом подрядчик отчитался перед губернатором Василием Голубевым.

С конца 2022 года рабочие уже демонтировали игровое поле, кресла, проводку, системы вентиляции и отопления, а также перегородки. Далее должны усилить основания, восстановить несущие конструкции, заменить все инженерные системы.

По итогам работ появится арена для занятий гандболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и хоккеем. Вместимость объекта намерены увеличить до 5 тысяч зрительских мест.

- Прошу держать вопрос на постоянном контроле. Открытие Дворца спорта люди ждут с нетерпением. Это отличное дополнение к той спортивной инфраструктуре, которая сейчас есть в регионе, - отметил Василий Голубев.

Донской глава поручил также проработать благоустройство прилегающей территории и организацию дополнительных парковок.

Напомним, Дворец спорта открыли еще в 1967 году, с тех пор ремонт в здании не проводился. На обновление власти выделили 1,6 млрд рублей.

К слову, объект считается домашней площадкой гандбольной команды «Ростов-Дон». Спортсменки пока перешли на манеж комплекса при училище олимпийского резерва, но после ремонта планируют вновь вернуться во Дворец спорта. Сейчас его готовность приближается к 20 %.

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