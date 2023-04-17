Власти Ростова-на-Дону выделят около 5 млн рублей на гала-концерт в честь Дня Победы

Деньги направят на техническое обеспечение праздничного концерта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону приступили к поискам подрядчика, который займется техническим обеспечением гала-концерта в честь Дня Победы. На все работы из бюджета намерены выделят 4,9 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городское управление культуры. Исполнителя по итогам конкурса должны утвердить уже 25 апреля.

По условиям контракта, до 8 мая на Театральной площади должны смонтировать крупногабаритные всепогодные экраны, сцену, освещение и звуковую аппаратуру. За работой всех систем должны следить по несколько человек.

Демонтаж и вывоз техники должны выполнить до утра 10 мая, основную конструкцию следует убрать до вечера 11 мая.

Напомним, ранее власти региона сообщили, что планируют направить на празднование Дня Победы примерно 9,8 млн рублей. Деньги в том числе пойдут на выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, организацию Спартакиады, а также на акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Дороги славы - наша история».

Пока неизвестно, состоится ли Парад Победы в Ростове-на-Дону. Ранее в ряде регионов страны, в частности в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, решили не проводить торжественную церемонию.

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