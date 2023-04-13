Власти Ростовской области потратят на празднование Дня Победы почти 10 млн рублей

На Дону состоятся праздничные акции, посвященные годовщине Великой Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области планируют потратить на празднование Дня Победы примерно 9,8 млн рублей. Это указано в постановлении, которое должны утвердить на заседании донского правительства 17 апреля 2023 года.

Так, например, около 5,2 млн рублей заложили на выплату единовременной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Сумма выплаты на одного человека составит 10 тысяч рублей.

2,2 млн рублей собираются направить на организацию областных праздничных мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы.

Еще 545 тысяч намерены выделить на проведение Спартакиады допризывной и призывной молодежи. 73 тысячи рублей пойдут на оплату проезда ветеранов в Москву, Волгоград и другие города для участия в акциях 9 мая.

Деньги также должны направить на проекты «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Дороги славы - наша история», «Авто-вело-марш «Спасибо за Победу!». Закупят поздравительные открытки и цветы.

Напомним, пока неизвестно, состоится ли в Ростове-на-Дону Парад Победы. Ранее в ряде регионов России, в частности в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, решили не проводить торжественную церемонию.

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