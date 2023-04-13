Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая в Ростове-на-Дону — зрелище, которое горожане стараются не пропускать из года в год. Традиционно она проходит 7 мая. Рассказываем, что известно о дате проведения генеральной репетиции в этом году.

Обычно перед главным прогоном проходят ночные репетиции с 3 по 5 мая. Генеральная репетиция в Ростове всегда начиналась 7 мая в 10.00 на Театральной площади.

В связи с генеральной репетицией и подготовкой к ней движение по центральным улицам для шествия людей и транспорта перекрывают почти на полдня. Ежегодная карта перекрытых улиц ростовским водителям известна. Ограничения обычно действуют с 6.00 до 14.00 на Театральном проспекте от улицы Максима Горького до Социалистической, от Крепостного переулка до улицы Каяни в районе пересечения улиц Горького и Ченцова. Также автомобилям запрещают проезд по Большой Садовой улице от Театральной площади до Ворошиловского проспекта, также по Советской улице — от площади Театральной до Карла Маркса. И на улице 20-я линия от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

Для проезда военной техники автолюбителей не пустят на проспект Шолохова, улицу 20-я линия, площадь Карла Маркса, Большую Садовую улицу, Ворошиловский проспект, улицы Красноармейская и Ченцова и проспекты Кировский и Театральный.

В своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что Дню Победы в Великой Отечественной войне в городе посвятят около 400 мероприятий. В сообщении сити-менеджер не исключил проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

Расписание репетиций обычно появляется в начале апреля на сайте Южного военного округа. Пока там не появилось актуальной информации.

Напомним, что ряд приграничных регионов отказались от проведения военного парада в День победы. Это в частности Крым и Севастополь, Курская и Белгородская область.

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