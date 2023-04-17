В Ростовской области потеплеет до +20, ожидаются дожди и шквалистый ветер

По югу и востоку региона потеплеет до +20 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается существенное потепление, возможны осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

18 апреля ночью будет +2-7 градуса, по северу и востоку области столбики термометров опустятся до 0. Днем - около +11-16, по югу и востоку - до +19. Скорость ветра составит 6-11 м/с, временами порывы могут достигать 15-18 м/с. Ожидается небольшой дождь.

19 апреля ночью прогнозируют +3-8 градусов, днем +11-16, по югу и востоку региона - до +20. Ветер должен быть 6-11 м/с, иногда возможны порывы до 15-18 м/с. Обещают небольшой и умеренный дождь.

Добавим, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ночных заморозков. Во второй половине ночи и утром 18 апреля местами температура воздуха может понизиться до -4 градусов.

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