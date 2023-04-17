Штормовое предупреждение из-за ночных заморозков объявили в Ростовской области

Заморозки возможны в отдельных территориях Ростовской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отдельных территориях Ростовской области в ближайшие сутки похолодает до -4 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГУ МЧС России по донскому региону.

- Во второй половине ночи и утром 18 апреля местами ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -4 градусов, - говорится в прогнозе.

При любых происшествиях жителям Дона рекомендуют звонить по номерам «101», «112» или со стационарного «01».

К слову, ночные заморозки с минусовой температурой не должны коснуться Ростова-на-Дону. На этой неделе по ночам в донской столице ожидается около +5-9 градусов. Днем прогнозируют +12-15.

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