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НовостиОбщество16 апреля 2023 18:02

Погода в Ростовской области на неделе 17 — 21 апреля: заморозки и дожди

Затяжные дожди и сильный ветер прогнозируют на новой неделе в Ростовской области
Михаил СТРИЖЕВ
В Ростовскую область снова вернуться дожди.

В Ростовскую область снова вернуться дожди.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют возвращение дождей в донской регион. Рассказываем, какой будет погода в Ростовской области с 17 по 21 апреля.

17 апреля пройдет без осадков. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 — +5 градусов. Днем — +12 — +17.

18 апреля в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут усиливаться до 14 метров в секунду ночью и до 18 метров в секунду днем. Ночью на термометре будет +2 — +7 градусов.

В среду, 19 апреля, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. В этот день также возможно усиление ветра. Ночью будет +3 — +8 градусов, днем +11 — +16.

По данным сервиса РП-5, 20 и 21 апреля дожди сохранятся. В четверг прогнозируется до +14 градусов. В пятницу может похолодать до +10.

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