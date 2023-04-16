В Ростовской области снова ударят заморозки до -4

Заморозки возможны во второй половине ночи и утром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области снова ожидаются заморозки утром и ночью. О погоде в понедельник и вторник, 17 и 18 апреля, рассказали в ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью 17 апреля прогнозируют 0 — +5 градусов. Во второй половине ночи и утром ударят заморозки от – до -4 градусов. Днем ожидается +12 — +17 градусов.

18 апреля ночью будет +2 — +7, по северу и востоку — до 0 градусов. Днем на термометре — +12 — +17 градусов.

Специалисты предупредили о сильном ветре в начале недели — 7 — 12 метров в секунду. Местами ночью порывы могут достигать 14 метров в секунду, днем — 15 — 20 метров в секунду. Во вторник, 18 апреля, в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Напомним, в Ростове из-за похолодания продлили отопительный сезон. Ранее его планировалась завершить 17 апреля, новая дата - 20 апреля.

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