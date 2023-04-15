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НовостиОбщество15 апреля 2023 12:39

Глава администрации продлил отопительный сезон в Ростове

За это решение проголосовало большинство горожан
Михаил СТРИЖЕВ
Ранее отопительный сезон планировали завершить 17 апреля.

Ранее отопительный сезон планировали завершить 17 апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон до 20 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, отопительный сезон в городе планировалось завершить 17 апреля. Однако из-за похолодания администрация провела опрос о необходимости продления сроков.

По словам Алексея Логвиненко, 52% проголосовавших высказались за продление, еще 43 % — против. 5% участников опроса поддержали любое решение.

— Как и обещал, принял решение с учетом мнения большинства ростовчан. Сегодня подписал постановление о продлении отопительного сезона до 20 апреля, — прокомментировал сити-менеджер.

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Голосование проходит в телеграм-канале градоначальника Алексея Логвиненко. (Подробности)