Глава администрации продлил отопительный сезон в Ростове

Ранее отопительный сезон планировали завершить 17 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон до 20 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, отопительный сезон в городе планировалось завершить 17 апреля. Однако из-за похолодания администрация провела опрос о необходимости продления сроков.

По словам Алексея Логвиненко, 52% проголосовавших высказались за продление, еще 43 % — против. 5% участников опроса поддержали любое решение.

— Как и обещал, принял решение с учетом мнения большинства ростовчан. Сегодня подписал постановление о продлении отопительного сезона до 20 апреля, — прокомментировал сити-менеджер.

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Голосование проходит в телеграм-канале градоначальника Алексея Логвиненко. (Подробности)